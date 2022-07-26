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Стали известны подробности ликвидации сахалинских омоновцев под Лисичанском

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  • 26.07.2022, 16:13
  • 8,662
Стали известны подробности ликвидации сахалинских омоновцев под Лисичанском

Украинские военные поблагодарили людей, которые сделали наводку на оккупантов.

Во временно оккупированном Лисичанске недавно состоялась "БУМ вечеринка", в результате которой были уничтожены 12 российских военных из ОМОНа. Теперь стали известны имена ликвидированных оккупантов.

Как пишет "УНИАН", об этом сообщил СтратКом ВСУ.

В сообщении указано, что российские оккупанты пожаловались, что кто-то сдал их место дислокации. 

"Спасибо добрым людям, за информацию. Ждем еще. Вы будете приятно удивлены нашей работе по вашим координатам!", - отмечается в сообщении.

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