Стали известны подробности ликвидации сахалинских омоновцев под Лисичанском 18 26.07.2022, 16:13

8,662

Украинские военные поблагодарили людей, которые сделали наводку на оккупантов.

Во временно оккупированном Лисичанске недавно состоялась "БУМ вечеринка", в результате которой были уничтожены 12 российских военных из ОМОНа. Теперь стали известны имена ликвидированных оккупантов.

Как пишет "УНИАН", об этом сообщил СтратКом ВСУ.

В сообщении указано, что российские оккупанты пожаловались, что кто-то сдал их место дислокации.

"Спасибо добрым людям, за информацию. Ждем еще. Вы будете приятно удивлены нашей работе по вашим координатам!", - отмечается в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».