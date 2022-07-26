РФ объявила об уходе с Международной космической станции

РФ объявила об уходе с Международной космической станции12
- 26.07.2022, 18:23
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Россия откажется от Международной космической станции после 2024 года и сосредоточится на строительстве собственного орбитального аванпоста.
Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 26 июля, заявил новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
По его словам, Россия выполнит свои обязательства перед другими партнерами по Международной космической станции, и покинет проект.
«Решение покинуть станцию после 2024 года принято», — сказал Борисов.
Ранее в этом месяце NASA и «Роскосмос» заключили сделку, согласно которой астронавты будут продолжать летать на российских ракетах, а российские космонавты будут летать на Международную космическую станцию с помощью SpaceX, начиная с этой осени.
Соглашение гарантирует, что на борту космической станции всегда будет по крайней мере один американец и один россиянин, чтобы обеспечить бесперебойную работу обеих сторон орбитального аванпоста.
На фоне растущей напряженности между Россией и Западом из-за войны РФ против Украины российско-американское сотрудничество в космосе продолжается.
Российские чиновники и ранее заявляли о намерении Москвы покинуть космический форпост после 2024 года.