РФ объявила об уходе с Международной космической станции 12 26.07.2022, 18:23

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Россия откажется от Международной космической станции после 2024 года и сосредоточится на строительстве собственного орбитального аванпоста.

Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 26 июля, заявил новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

По его словам, Россия выполнит свои обязательства перед другими партнерами по Международной космической станции, и покинет проект.

«Решение покинуть станцию после 2024 года принято», — сказал Борисов.

Ранее в этом месяце NASA и «Роскосмос» заключили сделку, согласно которой астронавты будут продолжать летать на российских ракетах, а российские космонавты будут летать на Международную космическую станцию с помощью SpaceX, начиная с этой осени.

Соглашение гарантирует, что на борту космической станции всегда будет по крайней мере один американец и один россиянин, чтобы обеспечить бесперебойную работу обеих сторон орбитального аванпоста.

На фоне растущей напряженности между Россией и Западом из-за войны РФ против Украины российско-американское сотрудничество в космосе продолжается.

Российские чиновники и ранее заявляли о намерении Москвы покинуть космический форпост после 2024 года.

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