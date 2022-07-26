Конгрессмен: Белый дом готов предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько сможет 3 26.07.2022, 21:30

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Представители обеих палат Конгресса выступают за передачу Украине ракет в 300 км дальности.

Глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что Белый дом готов предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько сможет. Он также отметил, что представители обеих палат Конгресса США выступают за передачу Украине ракет в 300 км дальности.

Об этом Смит рассказал в интервью "Радио Свобода". По его словам, речь идет о 25-30 ракетных установках залпового огня.

"Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества в 25-30 ракетных установок залпового огня", – сказал он.

Смит объяснил, что это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других стран.

"Мы постараемся предоставить так много, как сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем, насколько это возможно", - уточнил он.

Глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США добавил, что он очень продвигает идею предоставить дальнобойную ракету. По его словам, чем больше дальность, тем лучше.

"Потому что в этой войне у того, кто может видеть на большие расстояния и может стрелять на большие расстояния, будет лучшая позиция", - уточнил он.

Смит подчеркнул, что установки HIMARS с дальностью от 30 до 50 километров хорошо себя зарекомендовали на фронте, но если бы у них была еще большая дальность, россиянам было бы сложнее спрятать свое оборудование.

"Мы уже видим, что они продвигают его немного дальше вглубь. Поэтому я думаю, мы должны предоставить и ракеты большой дальности. И делегация, с которой я прибыл, а это двухпартийная делегация из комитета Вооруженных сил Палаты представителей США, полностью солидарна в этом вопросе". Все пять членов делегации выступают за предоставление ракет большей дальности. И мы продолжим адвокатировать это", – резюмировал он.

Вооруженные силы Украины уничтожили 50 российских складов боеприпасов с помощью реактивных систем HIMARS, поставленных США. Благодаря этому логистические цепочки противника нарушены.

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