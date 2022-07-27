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Появилось первое видео с поврежденного ВСУ Антоновского моста

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  • 27.07.2022, 11:18
  • 6,908
Появилось первое видео с поврежденного ВСУ Антоновского моста

Ни автомобильная, ни военная техника передвигаться по мосту не могут.

В сети появилось первое видео с Антоновского автомобильного моста под Херсоном, по которому ВСУ накануне нанесли очередной успешный удар, сообщает unian.net.

На ней видно, что мост получил значительные повреждения и, вероятно, на долгое время стал непроездным. Автор видео утверждает, что удары наносились по той же части моста, которая была повреждена ранее.

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