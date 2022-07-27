Украинские партизаны ликвидировали группу россиян под Херсоном
- 27.07.2022, 18:27
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Найдены секретные документы.
В Херсонской области представители украинского движения сопротивления ликвидировали группу оккупантов и получили их документы, среди которых карты и шифры.
Об этом сообщает ССО ВСУ.
«Представители группы сопротивления ликвидировали группу врага и получили интересную документацию. Что ж, у россиян по прогнозам впереди одни дожди с градом, ведь материалы переданы другим подразделениям ВСУ», — говорится в сообщении.
На сайте добавляют, что опубликованные документы лишь часть того, что удалось добыть представителям движения сопротивления.