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Украинские партизаны ликвидировали группу россиян под Херсоном

  • 27.07.2022, 18:27
  • 1,112
Украинские партизаны ликвидировали группу россиян под Херсоном

Найдены секретные документы.

В Херсонской области представители украинского движения сопротивления ликвидировали группу оккупантов и получили их документы, среди которых карты и шифры.

Об этом сообщает ССО ВСУ.

«Представители группы сопротивления ликвидировали группу врага и получили интересную документацию. Что ж, у россиян по прогнозам впереди одни дожди с градом, ведь материалы переданы другим подразделениям ВСУ», — говорится в сообщении.

На сайте добавляют, что опубликованные документы лишь часть того, что удалось добыть представителям движения сопротивления.

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