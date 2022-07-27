Украинские партизаны ликвидировали группу россиян под Херсоном 27.07.2022, 18:27

1,112

Найдены секретные документы.

В Херсонской области представители украинского движения сопротивления ликвидировали группу оккупантов и получили их документы, среди которых карты и шифры.

Об этом сообщает ССО ВСУ.

«Представители группы сопротивления ликвидировали группу врага и получили интересную документацию. Что ж, у россиян по прогнозам впереди одни дожди с градом, ведь материалы переданы другим подразделениям ВСУ», — говорится в сообщении.

На сайте добавляют, что опубликованные документы лишь часть того, что удалось добыть представителям движения сопротивления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».