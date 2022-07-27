Крупнейшие нефтяные компании США договорились резко увеличить добычу 27.07.2022, 23:54

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Американский сланец поворачивает краны.

Американские сланцевые компании готовятся дружно «повернуть краны» и резко увеличить поставки нефти, чтобы помочь администрации Джо Байдена справиться с энергетическим кризисом дома и у союзников.

С топ-менеджерами добывающих корпораций достигнута договоренность о существенном увеличении добычи нефти в ближайшие месяцы, сообщил в интервью Yahoo News спецпредставитель Белого дома по энергетике Амос Хохштайн.

По его словам, до конца года американская нефтяная промышленность добавит на рынок от 0,8 до 1 млн баррелей дополнительных ежедневных поставок.

Сейчас США добывают 11,9 млн баррелей в сутки и занимают первое место в мире. На пике, в ноябре 2019 года, производство нефти в Штатах достигало почти 13 млн баррелей в день, после чего обвалилось на фоне пандемии до 9,7 млн баррелей в сутки и медленно восстанавливается с тех пор. За последний год американские нефтяники добавили 600 тысяч баррелей к ежедневной добыче. Но после договоренностей с Белым домом резко увеличат темп. В результате общее производство нефти в США может вернуться к рекордному.

Дополнительная добыча, по словам Хохштайна, заменит нефть, которая cейчас поступает из стратегического резерва топлива. Государственные американские хранилища были распечатаны в апреле, и с тех пор Байден авторизовал продажу 180 млн баррелей, из которых 125 млн уже реализованы, а 70 млн - поступили конечным потребителям. Во вторник Белый дом объявил о дополнительной продаже 20 млн стратегических баррелей, подчеркнув, что они пойдут как внутренний рынок, так и на экспорт.

Американские энергоносители нужны Европе, которая переживает беспрецедентный газовый голод, скачок цен на электроэнергию и готовится к полному эмбарго на нефть из России. «Произошло то, чего мы больше всего боялись», - заявил CNN чиновник администрации Байдена, комментируя газовый демарш «Газпрома», который сократил поставки в Европу до минимума с конца 1970х годов.

По словам источников CNN, в Белом доме обеспокоены, что вакханалия на европейском газовом рынке потянет вверх цены и в США. Чтобы изучить возможности решения проблемы, Хохштайн с делегацией чиновников отправился на переговоры в Брюссель и Париж, куда одновременно прибыл в визитом наследный принц Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман.

С саудитами США удалось договориться об увеличении добычи нефти, хотя решение еще не стало публичным и должно быть оформлено на заседании ОПЕК+ в начале августа. Саудовская нефть, тем временем, уже течет в Европу в рекордных объемах - более 1 млн баррелей в сутки поступило по трубопроводу Sumed, проходящему через Египет и дублирующему Суэцкий канал. С начала года эти поставки выросли почти в 2 раза, а их объем близок к рекордному в истории. Больше саудовской нефти ЕС покупал лишь во время «ценовой войны» апреля 2020 года.

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