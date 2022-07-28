Британская разведка: Российские военные в Херсоне отрезаны от поставок снабжения 28.07.2022, 21:08

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Пути снабжения оказались отрезаны в результате атаки ВСУ.

Группировка российских военных в Херсоне оказалась отрезана от основных частей и поставок снабжения. Об этом сообщает британская разведка. Ведомство подчеркивает, что это значительно подрывает шансы России на успешную оккупацию региона.

«Российская 49-я армия, которая дислоцируется на западном берегу Днепра, и в настоящее время выглядит очень уязвимой. Точно так же город Херсон, наиболее политически значимый населенный пункт, оккупированный Россией, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий. Его потеря серьезно подорвет попытки России представить оккупацию как успешную», - говорится в сообщении британской разведки.

Пути снабжения российских военных оказались отрезаны в результате атаки ВСУ на автомобильно-пешеходный Антоновский мост и железнодорожный мост через Днепр, которую осуществили 27 июля. Эту информацию в беседе с The Insider военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

«Российская военная группировка на правом берегу Днепра сосредоточена для действий в двух направлениях — Хернсон-Николаев и от Херсонской области в сторону Кривого Рога. Если посмотреть внимательно на географию этой группировки, то можно увидеть, что существует всего три перехода между левым и правым берегом — это так называемый Антоновский мост в районе Херсона, это железнодорожный переход на границе Херсона, и есть переход в районе Новой Каховке с железной дорогой через дамбу.

По Антоновскому автомобильному мосту нанесены такие повреждения, которые практически исключают его эксплуатацию на сегодняшний момент в качестве грузового моста. Его можно перейти пешком, но не на автомобиле. Если мы говорим о Каховской дамбе, то там был нанесен демонстрационный удар, потому что украинская сторона понимает, насколько серьезными могут быть последствия большого разрушения дамб и искусственных сооружений в этом районе, потому что дамба держит Каховское водохранилище. Если мы посмотрим, что через дамбу проходит автомобильная дорога Р-47 и там есть населенный пункт Дарьевка уже ближе к Антоновке — вот по этому мосту тоже был нанесен удар, в результате чего мост был поврежден. Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день российские войска практически лишись путей снабжения», - говорит эксперт.

Southern Axis Update:#Ukrainian forces struck the #Russian-controlled Antonivskyi Bridge east of #Kherson City overnight on July 26-27 for the third time in ten days. Russian forces also attempted a limited ground assault on the Southern Axis on July 27.https://t.co/tMQoby4R3c pic.twitter.com/gJ81P1ztTk — ISW (@TheStudyofWar) July 28, 2022

Генштаб Украины сообщил, что российские войска предприняли попытку штурма в районе Белогорки Херсонской области к юго-западу от села Давыдов Брод, но отошли. Также южное оперативное командование Украины ранее сообщило, что украинские силы уничтожили российский штаб в Андреевке в 15 км к юго-западу от Давыдова Брода и полностью вернули контроль над населенным пунктом.

ВСУ установили плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией региона. Таким образом, контрнаступление Украины у Херсона набирает обороты.

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