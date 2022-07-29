В оккупированном Иловайске прогремели мощные взрывы: детонируют боеприпасы 4 29.07.2022, 7:49

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Склады с боекпомплектом оккупантов охватил пожар.

Во временно оккупированном Иловайске в Донецкой области утром пятницы, 29 июля, прогремели взрывы. Местные жители опубликовали видео сильного пожара.

Первые кадры появились в местных Telegram-каналах. Взрывы в городе раздались около 4 часов утра, пишет obozrevatel.com.

На одном из видео, очевидец говорит, что, вероятнее всего, горит склад с боеприпасами российских захватчиком. На кадрах слышно звуки, характерные для детонации боекомплекта.

Фейковый "глава" Иловайска, который был назначен "руководством" террористов "ДНР" призвал жителей города не покидать дома, ограничить передвижение по улицам и "не поддаваться панике", однако про взрывы промолчал.

В местных чатах в Telegram писали, что взрывы якобы были слышны в районе ЖД вокзала. Отметим, что официальных данных относительно взрывов пока нет.

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