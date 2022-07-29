закрыть
29 июля 2022, пятница, 9:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В оккупированном Иловайске прогремели мощные взрывы: детонируют боеприпасы

4
  • 29.07.2022, 7:49
  • 4,340
В оккупированном Иловайске прогремели мощные взрывы: детонируют боеприпасы

Склады с боекпомплектом оккупантов охватил пожар.

Во временно оккупированном Иловайске в Донецкой области утром пятницы, 29 июля, прогремели взрывы. Местные жители опубликовали видео сильного пожара.

Первые кадры появились в местных Telegram-каналах. Взрывы в городе раздались около 4 часов утра, пишет obozrevatel.com.

На одном из видео, очевидец говорит, что, вероятнее всего, горит склад с боеприпасами российских захватчиком. На кадрах слышно звуки, характерные для детонации боекомплекта.

Фейковый "глава" Иловайска, который был назначен "руководством" террористов "ДНР" призвал жителей города не покидать дома, ограничить передвижение по улицам и "не поддаваться панике", однако про взрывы промолчал.

В местных чатах в Telegram писали, что взрывы якобы были слышны в районе ЖД вокзала. Отметим, что официальных данных относительно взрывов пока нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уйти в разведку и в бункер не вернуться
Уйти в разведку и в бункер не вернуться Владимир Халип
Украина выиграла вторую фазу войны
Украина выиграла вторую фазу войны Аркадий Бабченко
Путин теряет контроль
Путин теряет контроль Тимоти Снайдер
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў