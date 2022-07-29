Два «котла» под Херсоном: правобережная группировка войск РФ обречена 10 29.07.2022, 9:59

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Фото: Associated Press

Украинский полковник рассказал подробности об оперативном окружении врага.

В Херсонской области после уничтожения мостов российские оккупанты находятся в оперативном окружении.

Уже через несколько недель эта группировка оккупантов может быть окружена и ликвидирована.

Об этом в интервью ведущей Наталье Мосейчук рассказал полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работавший советником руководителя Донецкой ОГА Таруты, Роман Свитан, сообщает ТСН.

"Группировка войск, которая находится на правом берегу Днепра, а это – от Херсона до практически Кривого Рога, протяженностью 150 км. Это все поле занято российскими войсками. Оно рассечено практическую наполовину рекой Ингулец. На этой реке есть один мост – это Дарьевский. В настоящее время этот мост взят под огневой контроль, то есть уже практически готовы "два котла", если говорить об оперативном окружении двух группировок россиян. По каждой из этих группировок будет проведен план демилитаризации в зависимости от наших действий. И тогда россияне или будут убегать лодками или понтонами, а понтоны там вряд ли выдержат. А потому в ближайшие недели эти группировки будут ликвидированы", — сказал полковник запаса.

Роман Свитан отметил, что даже при переброске войск из Ростова, Мариуполя и Мелитополя, они не смогут перейти через Днепр. Их будут использовать как резерв.

"Правобережная группировка войск оккупантов уже обречена, им не помочь. Нужно просто время, чтобы ее разбить. Там уже наши войска частично обезвредили ПВО, там работает артиллерия. И через неделю-полторы эта группировка будет обескровлена. Далее наши будут решать, как проводить контрнаступление", – объяснил военный.

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