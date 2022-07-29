После удара по Антоновскому мосту из Херсона сбежала партия «Единая Россия» 5 29.07.2022, 10:05

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Условия для оккупантов на Херсонщине становятся все более тяжелыми.

После обстрела ВСУ Антоновского моста из временно оккупированного Херсона сбежала пропутинская партия «Единая Россия». Об этом говорится в материале на сайте Центра стратегических коммуникаций.

Как отметили в Центре, на фоне «победных» реляций министерства обороны РФ о «все идет по плану спецоперации» в российских медиа, даже прокремлевских, все чаще возникают тревожные нотки. Это касается как «освобождения всей Донецкой области», так и Херсонщины, которая по плану Кремля должна стать витриной «объединения с Россией».

«Обстрел Антоновского моста, который был своеобразной дорогой жизни для оккупантов во временно оккупированном Херсоне кроме логистического, имел и большой психологический эффект. Первой из украинского города, что символически, сбежала Единая Россия. Путинская партия объяснила это тем, что больше не может осуществлять в нем свою «гуманитарную деятельность», – говорится в материале.

Также отмечается, что условия для оккупантов на Херсонщине становятся все более тяжелыми. Это даже признают пророссийские военные Telegram-каналы, откровенно констатирующие, что «проблема с поступательными попытками ВСУ отрезать правобережную группировку ВС РФ от поставок не решается».

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