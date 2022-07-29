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После удара по Антоновскому мосту из Херсона сбежала партия «Единая Россия»

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  • 29.07.2022, 10:05
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После удара по Антоновскому мосту из Херсона сбежала партия «Единая Россия»

Условия для оккупантов на Херсонщине становятся все более тяжелыми.

После обстрела ВСУ Антоновского моста из временно оккупированного Херсона сбежала пропутинская партия «Единая Россия». Об этом говорится в материале на сайте Центра стратегических коммуникаций.

Как отметили в Центре, на фоне «победных» реляций министерства обороны РФ о «все идет по плану спецоперации» в российских медиа, даже прокремлевских, все чаще возникают тревожные нотки. Это касается как «освобождения всей Донецкой области», так и Херсонщины, которая по плану Кремля должна стать витриной «объединения с Россией».

«Обстрел Антоновского моста, который был своеобразной дорогой жизни для оккупантов во временно оккупированном Херсоне кроме логистического, имел и большой психологический эффект. Первой из украинского города, что символически, сбежала Единая Россия. Путинская партия объяснила это тем, что больше не может осуществлять в нем свою «гуманитарную деятельность», – говорится в материале.

Также отмечается, что условия для оккупантов на Херсонщине становятся все более тяжелыми. Это даже признают пророссийские военные Telegram-каналы, откровенно констатирующие, что «проблема с поступательными попытками ВСУ отрезать правобережную группировку ВС РФ от поставок не решается».

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