Ученые: Собаки могут «видеть» носом 29.07.2022, 10:36

Исследователи обнаружили новую связь между обонянием и зрением в мозге этих животных.

Ученые считают, что именно эта связь дает собакам острое чувство направления и осознания. Даже когда они плохо видят, животные могут приносить мяч и палку именно благодаря нюху, который их ведет. Сильное обоняние собак помогает им обнаруживать и различать объекты и препятствия, даже если они полностью слепы, пишет techinsider.

Новое исследование дает первые доказательства того, что обоняние собак переплетено с их зрением и другими частями мозга. «Мы никогда не видели такой связи между носом и затылочной долей, функционально зрительной корой у собак, ни у одного вида», — сказал автор исследования Пип Джонсон, доцент кафедры клинических наук Корнеллского университета в Итаке, США. «Когда мы входим в комнату, мы в первую очередь полагаемся на наше зрение, чтобы определить, где находится дверь, кто находится в комнате, где находится стол. Наше исследование показывает, что обоняние собак помогает им узнавать об окружающей среде и ориентироваться в пространстве».

Несмотря на то, что ученые доказали наличие связи, они не могут понять, как именно слепые собаки используют обоняние, чтобы видеть объекты.

МРТ-сканирование мозга 23 собак показало, что у собак есть участки белого вещества, которые передают сигналы между областями мозга, каждая из которых немного похожа на «дорожную сеть». На карте мозга были показаны пути, соединяющие обонятельную луковицу с областями мозга, связанными с воспоминаниями и эмоциями.

У людей тоже есть эта сеть, и именно поэтому обоняние определенных запахов, кажется, переносит нас назад во времени. Но что было удивительно, так это новый информационный путь, проходящий от обонятельной луковицы к затылочной доле, области визуальной обработки мозга. Именно эта связь помогает собаке «видеть» своим носом.

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