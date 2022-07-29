ВСУ сожгли дотла российские склады в Иловайске и Брилевке 1 29.07.2022, 11:25

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Большинство охранявших их оккупантов ликвидированы.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по складам боеприпасов врага во временно оккупированных Иловайске Донецкой области и Брилевке Херсонской области.

Об этом сообщает в Telegram-канале Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что в Иловайске в результате работы украинских военных "подавляющее большинство" россиян погибли. Вместе с тем состав БК и ГСМ "сиял громко и долго". Сомнений у наших воинов, что он выгорел дотла, нет.

В СтратКоме ВСУ также проинформировали, что перед Иловайсковом защитники Украины попали по складу в Брилевке, где еще очень долго и громко было слышно, как разрываются российские боеприпасы.

"Прямо замечательная "фестивальная ночь", - добавили в Управлении стратегических коммуникаций.

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