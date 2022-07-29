Оккупанты выдали за «трофейную» технику экспонаты музея Второй мировой в Днепре 7 29.07.2022, 12:19

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Экспонаты были размещены еще в 1975 году.

Российские оккупанты выдали экспонаты Музея Второй мировой войны в Днепре за военную технику Вооруженных сил Украины. Генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев заявил, что вооружение якобы было "коварно" расположено "в жилых кварталах и возле детских учреждений".

Так, заявление Мизинцева, сделанное на пресс-конференции в министерстве обороны страны-агрессора, растиражировали пропагандистские росСМИ, передает obozrevatel.com.

По информации генерала, ВСУ якобы "оборудовали опорный пункт" в 23-й школе Днепра.

"Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что … в городе Днепре военнослужащие ВСУ в школе №23 (проспект Яворницкого) оборудовали опорный пункт, а в непосредственной близости от учебного заведения разместили артиллерию и бронетехнику", – цитируют Мизинцева пропагандисты.

Известно, что 23-я школа в Днепре находится по адресу проспект Дмитра Яворницкого, 14. А по адресу Дмитра Яворницького, 16, расположен Днепропетровский национальный исторический музей.

В комплекс этого музея входит диорама "Битва за Днепр", а возле ее здания можно увидеть экспозицию боевой техники под открытым небом.

Экспонаты Днепропетровского национального исторического музея. Фото из открытых источников

На сайте музея перечислены его экспонаты:

122-мм гаубица образца 1910/1930 годов,

полковой миномет 1938 года,

гаубица М-30 1938 года,

зенитные пушки 52-К и 61-К 1939 года,

противотанковая пушка ЗИС-2 1941 года,

установка БМ-13 ("Катюша") 1941 года,

полевая пушка БС-3 1943 года,

танки Т-34-85 1943 года и Т-70 1946 года,

пусковая установка ЗРК С-125 1961 года.

"Артиллерия и бронетехника", о которой заявили оккупанты, действительно присутствует. Однако разместили ее военные армии СССР по инициативе маршала авиации Владимира Судца.

Приказ о размещении экспозиционной техники подписал министр обороны СССР Андрей Гречко еще в 1975 году.

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