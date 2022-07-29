В Балтийск эшелонами доставили 300 ликвидированных российских морпехов 3 29.07.2022, 13:17

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фото: charter97.org

Командование РФ боится паники.

В Россию продолжают прибывать эшелоны с ликвидированными оккупантами из армии РФ. 25 июля "партию" из 300 уничтоженных морпехов привезли в Балтийск Калининградской области.

Родственникам тела выдают "порциями", власти РФ опасаются паники среди населения.

Об этом пишет журналист Роман Цимбалюк.

"На территорию РФ продолжают прибывать эшелоны с погибшими военнослужащими. 25 июля в Балтийск доставили 300 военнослужащих 336-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 06017, Балтийск) Балтийского флота, погибших в ходе "специальной военной операции" в Украине. Однако семьям военнослужащих сообщают о прибытии тел "порциями", чтобы не создавать панических настроений среди граждан Калининградской области", – констатировал он.

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