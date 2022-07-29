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ВСУ провели невероятную операцию на Харьковщине

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  • 29.07.2022, 15:15
  • 12,106
ВСУ провели невероятную операцию на Харьковщине

Выжившие захватчики теперь отказываются идти в бой.

В Харьковской области ВСУ провели блестящую операцию по уничтожению оккупантов. Нашим защитникам удалось одновременно 300 российских захватчиков.

Все выжившие категорически отказываются повторно участвовать в боевых действиях против Украины, передает «24 канал» со ссылкой на источники в украинской разведке.

По информации журналистов, 300 раненых захватчиков отвезли в Луганск, но многие из них не выживут из-за неоказания должной медицинской помощи.

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