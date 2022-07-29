ВСУ провели невероятную операцию на Харьковщине

ВСУ провели невероятную операцию на Харьковщине7
- 29.07.2022, 15:15
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Выжившие захватчики теперь отказываются идти в бой.
В Харьковской области ВСУ провели блестящую операцию по уничтожению оккупантов. Нашим защитникам удалось одновременно 300 российских захватчиков.
Все выжившие категорически отказываются повторно участвовать в боевых действиях против Украины, передает «24 канал» со ссылкой на источники в украинской разведке.
По информации журналистов, 300 раненых захватчиков отвезли в Луганск, но многие из них не выживут из-за неоказания должной медицинской помощи.