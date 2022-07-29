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СБУ опубликовала перехват, где оккупанты говорят правду об ударе по Еленовской колонии

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  • 29.07.2022, 17:29
  • 9,330
СБУ опубликовала перехват, где оккупанты говорят правду об ударе по Еленовской колонии

Даже боевики «ДНР» не верят в ложь российской пропаганды.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в обстреле Еленовской колонии. Таких аудиоперехватов есть несколько. Таким образом, даже боевики «ДНР» не верят в ложь российской пропаганды о том, что «обстрел» исправительного учреждения в Еленевке осуществила Украина.

По данным СБУ, россияне могли устроить трагедию с помощью взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии.

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