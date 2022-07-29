Сибирским заводам спустили разнарядку по формированию батальонов для войны 4 29.07.2022, 19:41

1,916

Рабочих хотят «утилизировать» в Украине.

Власти Новосибирской области потребовали от руководителей местных предприятий организовать встречи рабочих с военными комиссарами. Это делается в целях формирования именного батальона для отправки в Украину, выяснила «Тайга.инфо».

В распоряжении издания оказалось письмо администрации Октябрьского района Новосибирска. В нем говорится о получении уведомления от военкома Харламова, который сообщил, что такую задачу поставил губернатор региона Андрей Травников.

Согласно заданию, на Октябрьский район возлагается набор 37 человек из граждан, находящихся в запасе Вооруженных сил РФ.

Скрытая мобилизация началась в Новосибирской области еще несколько месяцев назад. В конце мая от сотрудников одного из институтов местного Академгородка потребовали прислать сканы военного билета и водительского удостоверения вне зависимости от возраста и пола.

Кроме того, администрация Центрального округа Новосибирска просила предпринимателей оказать помощь военнослужащим 41-й армии, участвующим в боевых действиях против Украины. Изначально командующий 41-й армией полковник Олег Короткевич обратился к мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Однако затем власти города переадресовали письмо местным бизнесменам. В списке вещей оказались 5000 пар носков, 2000 трусов, различные предметы гигиены, в том числе 1500 упаковок туалетной бумаги, а также 300 килограммов кондитерских изделий и 1000 пачек сигарет с фильтром.

Власти российских регионов начали формировать «добровольческие батальоны» для отправки на войну с Украиной на фоне сообщений о массовых потерях (по разным оценкам от 40 до 75 тысяч) личного состава. Такие отряды появились в Чечне, Башкирии, Татарстане, Пермском и Приморском краях, Кировской, Курской, Оренбургской, Иркутской и Нижегородской областях. Сообщалось, что свой «собянинский полк» формирует даже Москва. Не отстают и власти Петербурга.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждали, что такой приказ спустил Кремль, чтобы не объявлять частичную или полную мобилизацию.

Ранее о том, что каждый регион должен сформировать как минимум одно боевое подразделение, рассказал член батальона «Восток» самопровозглашенной ДНР Максим Фомин. Набирают мужчин в возрасте до 50 лет (для отдельных военных специальностей — до 60 лет). За полугодовой контракт предлагают от 3750 до 6000 долларов в месяц.

В ISW подсчитали, что если каждый субъект федерации создаст хотя бы один батальон численностью 400 человек, общее число новобранцев может составить 34 тысячи человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».