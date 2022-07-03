В Сморгонском районе 62-летний мужчина спас рыбака, чья надувная лодка перевернулась посреди озера 3.07.2022, 17:13

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Мужчина не пострадал.

Утром 2 июля мужчина ловил рыбу в озере около деревни Красноозерная, и его лодка перевернулась. Очевидцы вызвали спасателей, но, когда те приехали к месту, рыбак уже был на берегу — его спас местный житель, сообщает пресс-служба Гродненского управления МЧС.

Семья с двумя детьми приехала на озеро с ночевкой. Утром 51-летний мужчина пошел на рыбалку — заплыл на надувной лодке на середину озера. В какой-то момент та перевернулась и рыбак оказался в воде. Это увидел местный житель, что находился неподалеку, он позвонил в МЧС.

В это время жена тонущего побежала просить помощь у близлежащих домах. У 62-летнего сельчанина тоже была лодка, он доплыл к рыбаку, помог ему забраться на борт и доставил его на берег. К счастью, мужчина не пострадал, ему не понадобилась помощь медиков.

В МЧС напоминают: рыбачить с лодки можно только тем, кто умеет плавать. Перед выходом на воду стоит проверить состояние лодки (резиновые легко повреждаются о камни, коряги под водой), исправность весел. Также важно надеть спасательный жилет, спасательный круг, пояс, емкость для откачивания воды. На надувных плавсредствах небезопасно вставать во весь рост, перегибаться через борт.

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