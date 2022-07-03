Минчанин решил искупаться прямо на затопленной улице 8 3.07.2022, 21:24

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На Логойском тракте образовался настоящий бассейн.

Пока одни переживают за будущее своих утопленных авто, а другие раздражаются из-за того, что история с затоплениями отдельных дворов и улиц повторяется из года в год, третьи просто кайфуют от каждой ситуации, подкинутой жизнью. Так сказать, следуют принципу лимона, который должен превратиться в лимонад. В белорусских реалиях это выглядит так.

Забавную ситуацию запечатлел на Логойском тракте читатель «Онлайнера». Этот участок города затопило едва ли не больше остальных. «Ловушка», — скажете вы. «Настоящий бассейн», — ответит этот веселый парень в кепке. На спине, кролем, звездочкой — герой вечера попробовал все.

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