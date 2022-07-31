Аналитики: Визуально подтвержденные потери РФ в войне с Украиной превысили 5000 единиц техники 31.07.2022, 21:59

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Из них 1400 единиц техники захвачены украинской стороной.

Россия потеряла с начала войны уже более 5000 единиц техники, заявили в аналитическом проекте Oryx, который по открытым данным собирает информацию о военных потерях России и Украины в ходе войны, пишет liga.net.

Из них почти 3200 единиц техники уничтожены, еще 1400 – захвачены украинской стороной.

В частности, речь идет о танках - 916 (556 из них были уничтожены, 277 захвачены), боевых бронированных машинах – 506 (334 уничтожены, 131 захвачены), боевых машинах пехоты – 987 (644 уничтожены, 254 захвачены).

Потери Украины сайт оценивает в 1386 единиц, в том числе 232 танка (110 уничтожено, 108 захвачено), 116 боевых бронированных машин (56 уничтожено, 57 захвачено) и 173 боевых машин пехоты (101 уничтожено, 58 захвачено).

Поскольку в Oryx считают только те машины и пушки, которые попали на фото или видео, их данные несколько консервативнее, чем представляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По информации украинских военных, Россия одних только боевых бронированных машин потеряла более 4000, а танков – 1763.

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