Путин потерял доверие к генералам РФ 4 4.07.2022, 9:55

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фото: getty images

На захват Лисичанска он отправил сразу двух командиров.

Президент РФ Путин потерял доверие к своим генералам. Диктатор настолько боялся, что его подчиненные в очередной раз провалят задание, что поручил захват Лисичанска сразу двум командирам.

Об этом сообщают эксперты американского Института изучения войны ISW.

Так, за захват Лисичанска отвечали командующий Центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-космическими силами страны-агрессора генерал армии Сергей Суворикин, он также командует "южной" группой войск оккупантов.

"Участие двух таких высокопоставленных офицеров в одном и том же предприятии на небольшом участке фронта примечательно и, вероятно, указывает на то значение, которое президент России Владимир Путин придавал обеспечению безопасности Лисичанска и границы Луганской области, а также на его недоверие в более младших офицеров для выполнения этой работы", - отметили эксперты.

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