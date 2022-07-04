закрыть
4 июля 2022, понедельник, 12:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин потерял доверие к генералам РФ

4
  • 4.07.2022, 9:55
  • 8,362
Путин потерял доверие к генералам РФ
фото: getty images

На захват Лисичанска он отправил сразу двух командиров.

Президент РФ Путин потерял доверие к своим генералам. Диктатор настолько боялся, что его подчиненные в очередной раз провалят задание, что поручил захват Лисичанска сразу двум командирам.

Об этом сообщают эксперты американского Института изучения войны ISW.

Так, за захват Лисичанска отвечали командующий Центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-космическими силами страны-агрессора генерал армии Сергей Суворикин, он также командует "южной" группой войск оккупантов.

"Участие двух таких высокопоставленных офицеров в одном и том же предприятии на небольшом участке фронта примечательно и, вероятно, указывает на то значение, которое президент России Владимир Путин придавал обеспечению безопасности Лисичанска и границы Луганской области, а также на его недоверие в более младших офицеров для выполнения этой работы", - отметили эксперты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников
День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов