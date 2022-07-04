В России предложили переименовать Калининград во Владибалтийск 11 4.07.2022, 21:27

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В Сети отреагировали шутками.

Депутат российской Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил изменить название и статус самого западного областного центра РФ. В Калининграде это предложение назвали неуместным. В сети стали придумывать новые варианты — среди предложенных Владизапад, Балтовладимир и Владимирон.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил переименовать стратегический Калининград во Владибалтийск. Может, есть варианты получше? Например, сразу Путибалтийск чего ходить вокруг да около. — Независимый взгляд 💥 (@zgldz) July 4, 2022

Странно, что не Владизапад. — Атеист старообрядец (@True_Ammonia) July 4, 2022

Лучше балтовладимир! )) — Даниил Филатов (@daniilfilatow) July 4, 2022

Депутат российской Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил изменить название и статус Калининграда. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край», — заявил Миронов.

Предложение рассмешило пользователей сети — они стали выдвигать свои варианты: например, Владизапад, Путибалтийск, Балтовладимир и Владимирон.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград в Владибалтийск.



А соседние города в Шымбалтийск, Змейбалтийск и Хамильбалтийск — очередная твиттерская душнила (@severin_evgenii) July 4, 2022

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