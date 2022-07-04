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В России предложили переименовать Калининград во Владибалтийск

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  • 4.07.2022, 21:27
  • 2,468
В России предложили переименовать Калининград во Владибалтийск

В Сети отреагировали шутками.

Депутат российской Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил изменить название и статус самого западного областного центра РФ. В Калининграде это предложение назвали неуместным. В сети стали придумывать новые варианты — среди предложенных Владизапад, Балтовладимир и Владимирон.

Депутат российской Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил изменить название и статус Калининграда. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край», — заявил Миронов.

Предложение рассмешило пользователей сети — они стали выдвигать свои варианты: например, Владизапад, Путибалтийск, Балтовладимир и Владимирон.

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