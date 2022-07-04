В России предложили переименовать Калининград во Владибалтийск

В России предложили переименовать Калининград во Владибалтийск11
- 4.07.2022, 21:27
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В Сети отреагировали шутками.
Депутат российской Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил изменить название и статус самого западного областного центра РФ. В Калининграде это предложение назвали неуместным. В сети стали придумывать новые варианты — среди предложенных Владизапад, Балтовладимир и Владимирон.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил переименовать стратегический Калининград во Владибалтийск. Может, есть варианты получше? Например, сразу Путибалтийск чего ходить вокруг да около.— Независимый взгляд 💥 (@zgldz) July 4, 2022
Странно, что не Владизапад.— Атеист старообрядец (@True_Ammonia) July 4, 2022
Лучше балтовладимир! ))— Даниил Филатов (@daniilfilatow) July 4, 2022
Депутат российской Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил изменить название и статус Калининграда. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край», — заявил Миронов.
Предложение рассмешило пользователей сети — они стали выдвигать свои варианты: например, Владизапад, Путибалтийск, Балтовладимир и Владимирон.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград в Владибалтийск.— очередная твиттерская душнила (@severin_evgenii) July 4, 2022
А соседние города в Шымбалтийск, Змейбалтийск и Хамильбалтийск