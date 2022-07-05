Выпускница из Барановичей рассказала, как без репетитора сдала ЦТ по математике на 100 баллов 4 5.07.2022, 9:06

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Калина Пташук

Больше всего запомнилась задача, смешанная с геометрией.

Калина Пташук — выпускница средней школы № 21 в Барановичах — получила высший балл на ЦТ по математике. Intex-press узнал у девушки, как она готовилась к тестированию, ожидала ли увидеть такой результат и куда планирует поступать.

Калина Пташук говорит, что ее подготовка к централизованному тестированию началась задолго до поступления. Она увлекалась математикой с 4 класса, ежегодно участвовала в городских олимпиадах, получала дипломы, а уже в старших классах завоевывала награды и в областных соревнованиях.

В 11 классе девушка посещала факультативы в школе, а репетитор был только по физике.

— На репетиционное тестирование первый раз я пошла в 10 классе. В этом году, уже в 11 классе, на первом этапе у меня было 98 баллов, на втором — 90, на третьем — 99 баллов, — вспоминает выпускница. — Именно за такой результат на ЦТ я и боялась, когда одна какая-нибудь мелочь может испортить красивую цифру 100!

Калина очень надеялась, что на централизованном тестировании она получит именно 100 баллов, но все равно волновалась.

— Результат ЦТ по математике пришел смс-сообщением на мой телефон, когда я еще толком не проснулась. Конечно, меня переполняла радость, ведь все старания оказались не зря, — говорит девушка.

По мнению Калины, задания на экзамене были не столько сложными, сколько объемными. Над некоторыми из них «нужно было максимально сосредоточиться».

— Мне очень запомнилась задача, смешанная с геометрией. Вот над ней пришлось потрудиться. Когда получился красивый ответ, то моему счастью не было предела, я не сомневалась в том, что нашла правильное решение!

Поступать девушка планирует в столичный Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники на специальность «информационные системы и технологии в бизнес-менеджменте». Она говорит, что эту специальность выбрала давно, но переживает за высокий балл при поступлении, «так как в прошлом году он вырос до 360».

Математика была последним предметом, который Калине необходимо было сдать. До этого она уже прошла ЦТ по русскому языку (98 баллов) и по физике, итоги которого еще ждет.

Девушка считает, что огромный вклад в ее успех внесла ее школьная учительница по математике — Тамара Владимировна Лойко, которая ее поддерживала и помогала в подготовке к предмету.

— Тамара Владимировна — это лучший учитель и человек! — говорит Калина. — Помимо нее, меня очень поддерживали мои родственники, школа и друзья. Было приятно получать в день перед ЦТ напутственные слова от близких мне людей. Благодаря им всем я получила такой высокий результат.

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