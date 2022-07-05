Хунта ударила по своим 7 5.07.2022, 12:43

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Каждый может оказаться в списке неугодных и никто не застрахован.

Правительство Головченко-Ньютона сегодня действительно решило научить вводить санкции. Опубликован список 190 субъектов экономической деятельности с иностранным капиталом, доли в которых иностранным инвесторам продавать запрещено. Можно сказать, что опубликован список бизнеса, заподозренный в нелояльности и желании уйти из самой стабильной экономики мира, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Какие можно сделать выводы? Попавшие под «контрсанкции» инвесторы, скорее всего, просто будут фиксировать убытки, потому что никому из этого списка спокойно работать уже не дадут. Фактически это намек на рейдерский захват долей иностранных инвесторов.

Причем, удары пришлись и по тем, кто раньше считался «своими». Например, досталось «Евроопту», «Евроторгу» и «Сейсмотехнике».

Это звоночек, что каждый может оказаться в списке и никто не застрахован. Просто еще не дошла очередь. Юрий Чиж, который уже за решеткой более года подтвердит. От сбора арбузов до СИЗО – один шаг. Причем не всегда он очевидный для того, кто его делает.

Интересно также, кого из известных в списке нет. Это «Райффайзенбанк», А1, «Кроноспан» (здесь некоторые детали) и масса других компаний преимущественно с австрийским капиталом, которые регулярно оказывались в центре внимания независимых СМИ как занимающие сомнительную позицию в отношении к правам человека.

Если кто-то и мог сомневаться раньше в особых отношениях не попавших в список компаний с режимом, то теперь хунта выставила на всеобщее обозрение эту самую связь. Ограничений нет, пока есть лояльность.

И сама дала четкий посыл для будущих пакетов санкций. Ваша компания есть в списке Головченко? Нет? Значит, будете в другом списке. Не нужна верификация по открытым источникам. Хунта, как и в случае с госнаградами, сама выдала черные метки.

Компании, которые продолжили свою деятельность на территории хунты оказались в сложной ситуации. Малейшая нелоялольность режиму - и в список различных ограничений. А лояльность теперь закреплена законодательно. Как отмечено выше, это прямой путь к попаданию в санкционный список. В итоге бизнес с хунтой в любом случае убыточен. Нейтрального статуса нет. Его и не могло быть.

А Головченко-Ньютона поздравляем с очередным выстрелом по остаткам иностранных инвестиций.

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