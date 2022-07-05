В белорусском бюджете появляются новые дыры 2 5.07.2022, 15:18

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Доходы уменьшаются, расходы увеличиваются.

Дефицит республиканского бюджета Беларуси может вырасти до 2–3 % с нынешнего 1 %, прогнозируют экономисты. Причина – серьезное падение доходов от внешней торговли и рост расходов на поддержку экономики, сообщает «Белсат».

Министерство финансов Беларуси подало отчет об исполнении бюджета за январь–май 2022 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года доходы республиканского бюджета выросли на 1,2%, до Br 11 млрд, а поступления в ФСЗН – на 9,8%, до Br 8,7 млрд.

Расходы республиканского бюджета увеличились на 1,4%, до Br 12 млрд, а ФСЗН – на 7,6%, до Br 8,4 млрд.

Таким образом, дефицит республиканского бюджета сложился в размере Br 1012,2 млн против Br 976,4 млн по итогам пяти месяцев прошлого года. Бюджет Фонда социальной защиты населения – положительный. По сравнению с прошлым годом профицит вырос с Br 0,1 млрд до Br 0,3 млрд.

Тем не менее, анализ структуры доходов свидетельствует о проблемах с наполнением бюджета. Дело в том, что общий рост дохода произошел за счет увеличения поступлений от НДС и акцизов. От НДС в бюджет поступило Br 6,5 млрд, что на 5,5% больше, чем в январе–мае прошлого года (здесь и далее без поправки на инфляцию), а от акцизов – на 20,7 % (Br 1,7 млрд).

Те же статьи дохода, которые зависят от эффективности экономики, показали падение. Так, от налога на прибыль доходов поступило меньше на 20,6 % (Br 410, 7 млн), чем в аналогичном периоде прошлого года, а доходы от внешнеторговой деятельности обвалились на 46,5%, до Br 1,2 млрд. Выросла также задолженность по налогам и сборам – на 37,4%, до Br 248,1 млн.

Вместе с этим в январе–мае 2022 года государство вынуждено было увеличить расходы на поддержку экономики – на 37,6%, до Br 1,9 млрд. Почти не изменились по сравнению с прошлым годом суммы, потраченные из республиканского бюджета на социальную сферу. Они увеличились лишь на 0,6%, до Br 1,9 млрд. А вот расходы республиканского бюджета на общегосударственную деятельность сократились на 12,5%, до Br 6 млрд.

Что влияет на доходы бюджета

Внимание на ситуацию с беларусским бюджетом обратили эксперты Евразийского банка развития в своем свежем макрообзоре.

Они отмечают, что дефицит республиканского бюджета Беларуси с учетом бюджета ФСЗН за пять месяцев составил 1% ВВП. На год раньше бюджет был дефицитным в размере 1,3% ВВП. Снижение дефицита в ЕАБР объясняют уменьшением расходов на общегосударственную деятельность, что может быть связано с большими объемами господдержки в начале 2021 года.

Эксперты ЕАБР обратили внимание, что доходы бюджета относительно ВВП сократились на 0,4 процентного пункта. Они видят причины этого в падении доходов от внешнеторговой деятельности в связи с сокращением экспорта калия и нефтепродуктов, а также уменьшения поступлений НДС и налога на прибыль (относительно ВВП) в условиях ослабления внутренней экономической активности.

«В течение года дефицит бюджета может расшириться до 2–3% ВВП из-за сокращения доходов относительно ВВП и необходимости финансирования расходов», – заявляют экономисты Евразийского банка развития.

2,5 % или даже больше

С экспертами ЕАБР соглашаются беларусские экономисты. В комментарии сотрудник Беларусского исследовательско-образовательного центра BEROC экономист Дмитрий Крук отметил, что Министерство финансов Беларуси прогнозирует в обновленном плане дефицит республиканского бюджета относительно ВВП на конец года 2,5%, или около Br 4,5 млрд.

«Учитывая то, что за май дефицит существенно подрос, что было связано с рекапитализацией госбанков, я думаю, что велики шансы, что в этом году в отличии от предыдущего как минимум запланированный уровень дефицита реализуется де-факто», – заявил эксперт.

Он напомнил, что большой дефицит прогнозировался и на 2021 год, но тогда не реализовался. В связи с внешнеторговым чудом и тем, что экономика была «в более-менее приемлемом состоянии», получился профицит.

Вместе с тем, Дмитрий Крук обращает внимание на большое противоречие. Так, с одной стороны, чтобы поддерживать финансовую стабильность и налоговую дисциплину, по-прежнему нужно, чтобы бюджет был если не профицитным, то хотя бы близким к балансу. Но в итоге это может негативно сказаться на росте ВВП, когда экономика и так сжимается очень быстрыми темпами.

Поэтому экономист считает, что Минфин будет использовать возможность бюджетного дефицита, которая заложена в финансовые документы.

«Более того, существует большая вероятность, что план дальше будет уточняться в направлении повышения расходов и, соответственно, дефицита», – заявил Дмитрий Крук.

Таким образом, по мнению специалиста, Минфин ростом бюджетных расходов будет пытаться поддержать уровень доходов и замедлить спад. Но это, в свою очередь, будет одновременно главной причиной раскручивания инфляции, которая будет размывать рост доходов.

Что в итоге окажет наибольшее влияние на экономику – бюджетные выплаты и трансферты или их размывание инфляцией, которую спровоцирует такая политика, – «вопрос, ответ на который зависит от многих причин», подытожил экономист.

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