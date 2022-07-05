Европейский союз настольного тенниса ввел санкции против белорусских спортсменов 5.07.2022, 15:37

Режим продолжают исключать из всех значимых мероприятий.

Исполком Европейского союза настольного тенниса ввел санкции против Беларуси и России. В сезоне 2022/23 команды не будут допускаться к участию в европейских клубных соревнованиях, сообщает «Еврорадио».

Отмечается, что европейская организация отреагировала на рекомендации Международного олимпийского комитета и Международной федерации настольного тенниса. Также она ссылается на недавний опрос, проведенный среди всех европейских клубов, участвующих в еврокубках. Почти все они не хотят играть в Беларуси и России, а некоторые не хотят участвовать в турнирах, если там будут команды из упомянутых стран.

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