Белорусские лыжники не побегут на международных турнирах

Белорусские лыжники не побегут на международных турнирах2
- 5.07.2022, 17:01
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Принято важное решение.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований до конца летнего сезона. Соответствующее решение было принято советом организации, а ранее представители стран-агрессоров были дисквалифицированы с 1 марта после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом говорится в заявлении официального сайта FIS. Отмечается, что вопрос участия россиян и белорусов в турнирах под эгидой организации будет вновь рассмотрен осенью.
"Нынешняя политика, согласно которой российские и белорусские спортсмены не могут участвовать ни в каких соревнованиях FIS за пределами своей страны, останется в силе в течение летнего сезона. Совет вернется к этой теме осенью по мере развития ситуации в Украине", – заявили в федерации.