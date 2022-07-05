Белорусские лыжники не побегут на международных турнирах 2 5.07.2022, 17:01

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Принято важное решение.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований до конца летнего сезона. Соответствующее решение было принято советом организации, а ранее представители стран-агрессоров были дисквалифицированы с 1 марта после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится в заявлении официального сайта FIS. Отмечается, что вопрос участия россиян и белорусов в турнирах под эгидой организации будет вновь рассмотрен осенью.

"Нынешняя политика, согласно которой российские и белорусские спортсмены не могут участвовать ни в каких соревнованиях FIS за пределами своей страны, останется в силе в течение летнего сезона. Совет вернется к этой теме осенью по мере развития ситуации в Украине", – заявили в федерации.

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