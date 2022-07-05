«Люди были уверены, что летят отдыхать, но билеты оказались ненастоящими» 1 5.07.2022, 19:12

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Сотрудник турфирмы продал путевки, а потом исчез с деньгами.

Читатели «Зеркала» заключили договор с турфирой, заплатили за отдых, а менеджер пропал вместе с деньгами. В итоге семьи остались без отпуска и заодно без нескольких тысяч долларов. Турфирма между тем, деньги возвращать не хочет и считает себя пострадавшей стороной. Разбирались в конфликте, который тянется почти месяц.

«Сестра рыдающим голосом сказала, что мы никуда не летим»

В турагентство «Море туров» Анна (имя пострадавшей изменено) обращалась не первый раз. В прошлом году она уже заключала договор с менеджером Александром, тогда вместе с семьей летала на отдых в Ниццу. В этом году решила пойти к нему снова. На этот раз в отпуск собирались компанией: семья Анны, ее сестры и друзей.

— В начале февраля мы приехали в минский филиал турфирмы, и там был этот Александр. Собирались в Турцию, заключили с ним договоры. По каждому договору на месте заплатили, — рассказывает собеседница. — Александр нам выдал квитанции об оплате, а не чеки. Но в прошлый раз было то же самое, поэтому вопросов не возникало. Квитанции и квитанции, значит они подтверждают факт передачи денег.

Через пару месяцев после начала войны в Украине, Александр написал: для того чтобы отдых состоялся, нужно заплатить за облет 120 евро за каждого человека. Друзья посовещались, и все же решили лететь. Доплатили суммарно 1200 евро, получили квитанции.

Отпуск должен был начаться 17 июня. Но уже с 1 июня Анна и ее друзья дергали Александра, переживали, что не знают время вылета. Тот успокаивал, что все хорошо, он и сам еще сам не знает время вылета. Менеджеру семья доверяла, а задержки списывала на войну в Украине. 13 числа мужчина сообщил точное время — все расслабились, начали собирать чемоданы. Подъехать за оригиналами документов должны были 15 июня.

— Но в среду сестра написала ему, а сообщение не отправлялось, а сам Александр не брал трубку. Подняла договоры, дозвонилась в турагентство. Там ответили. Сестра потом мне перезвонила, и рыдающим голосом сказала, что мы никуда не летим: Александр собрал все деньги и куда-то свалил, — вспоминает Анна.

Мы показали квитанцию юристу. Первое, что нам сказали: документ однозначно неправильно оформлен. Фото: предоставлено собеседницей

Через неделю, 20 июня, женщина вместе с друзьями поехала в Жодино. Там находится головной офис турагентства. В офисе клиентам сказали, что вся вина на Александре: так как факта передачи денег агентству не было.

— Были бы у нас чеки, мы бы полетели, а квитанции не доказывают, что мы передали ему эту сумму. Хотя в ней стоят его подпись и печати агентства, — описывает разговор Анна.

В том же офисе фирмы минчане встретили семью, которая дружила с Александром и часто летала с его помощью. Эти люди приехали в офис прямо с чемоданами: они были уверены, что летят отдыхать, но билеты оказались ненастоящими.

— В жодинском офисе рассказали, что произошла какая-то ситуация, из-за которой доверие к этому человеку было потеряно, — рассказывает собеседница. — Ему запретили принимать деньги и заключать договоры, он мог только подбирать туры. Но никакой информации о том, что он только подбирает туры в минском офисе не было. Он там работал как и все.

После «Море туров» Анна с компанией поехали в Жодинский ОБЭП. Там у них взяли показания, сказав, что приобщат их к делу и отправят в столичный отдел следственного комитета. Пострадавшим пообещали: с ними свяжется следователь. Но Анна говорит, что он никому не звонили, и про ход дела она ничего не знает.

Анна вместе с друзьями написала досудебную претензию и выслала ее агентству. Требование было одно — получить назад свои деньги (только семья Анны передала Александру 2000 долларов). На жалобу им ответили сначала устно, а потом письменно.

Фирма пообещала приложить все усилия, чтобы установить полный список пострадавших. Но отметили, что до получения информации из органов внутренних дел вернуть деньги они не могут. Договоры, подписанные Александром с клиентами назвали фиктивными. Причина не объясняется, но судя по имеющимся у редакции документам, на договорах и квитанциях стоял штамп «для документов», а не печать. Такие штампы не являются первичными в организациях и используются для заверения технической документации.

— Им жаль, они не снимают с себя ответственности, но решать вопрос по возврату денег пока не торопятся, — объясняет Анна. — Написали, что мы не единственные пострадавшие. Менеджер получил наши деньги путем мошенничества и обмана, и не передавал их агентству. По нашей претензии они смогут ответить только после того, как получат ответ из следственных органов.

Анна говорит, что в деле уже 25 пострадавших. А сумма, которую они передали Александру, набежала на ч. 3 ст. 209 УК (Мошенничество в крупном размере). Менеджеру турфмирмы грозит до семи лет лишения свободы со штрафом.

— Мы в недоумении, дублируем претензию, в которой все-таки просим вернуть эти деньги. Иначе будем обращаться в суд, — категорично заявляет Анна. — Потому что это их сотрудник, это их разбирательство с ним. У меня, как у клиентки, претензии именно к агентству, что они допустили такую ситуацию.

Еще одна пострадавшая от действий менеджера Инна говорит, что получить назад свои деньги уже особо не надеется.

— Но очень хотелось бы их вернуть. Весь год собираешь, в чем-то себе отказываешь, а потом вот так терять… Не совсем хочется, — говорит Инна. За себя и своих детей они с мужем заплатили 7107 рублей.

В остальном история такая же: договор заключали с Александром, деньги платили ему же, получили квитанцию. Также доплачивали за облет Украины. В день, когда нужно было забирать документы, Александр перестал выходить на связь.

— Подруга, с семьей которой мы должны были лететь, не могла дозвониться ни менеджеру, ни в саму турфирму. Но потом все-таки дозвонилась, а ей сказали, что менеджер не бронировал никакие туры, и в турфирме о нас впервые слышат, — рассказывает собеседница и добавляет, что о ходе дела не знает практически ничего.

Турфирма: «Договор был заключен мошенническим способом»

За комментариями мы позвонили управляющему частного предприятия «БелСититрейд» — юрлица, от имени которого действует турфирма. Но он отказался разговаривать с журналистами.

По номеру, указанному на сайте «Море туров», удалось узнать чуть больше, хотя говорили с нами с неохотой.

— У нас конфликта никакого нет, — заявила сотрудница турфирмы. — А в чем конфликт?

— Люди заключили с вами договор, они хотят назад свои деньги.

— Скажем так. Договор был заключен мошенническим способом. Это первое. Второе: денежные средства были переданы лично человеку, минуя кассу предприятия. ОБЭП проверку совершил. Доказательства того, что эти денежные средства в кассу предприятия не попадали, есть. Ими мошенническим способом завладел Александр и присвоил себе. Дальше. Никто не снимал ни с кого никакую ответственность, — сказала сотрудница турфирмы и посоветовали обращаться за подробностями в милицию.

Также мы позвонили и сотруднику милиции, который ведет это дело. Он подтвердил, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Но подробностей не раскрыл, сославшись на тайну следствия.

Получить комментарий мы пытались и у самого Александра. Но мужчина не снимает трубку.

Юрист: «Претензии людей к турфирме абсолютно обоснованы»

Кто в такой ситуации отвечает за похищенные деньги и как пострадавшим получить их назад? С этими вопросами мы обратились к юристу и специалистке по уголовному праву (в целях безопасности мы не называем ее имя). Первое, что она отметила: подобные ситуации далеко не редкость.

— Кажется, как только начинается лето, сразу появляются подобные уголовные дела, — шутит юрист и продолжает более серьезно: — По закону «О защите прав потребителей» разбираться должны в любом случае с юрлицом. А вот уже юридическое лицо, если считает, что стало жертвой своего сотрудника, может обращаться в правоохранительные органы. Поэтому в данной ситуации претензии людей к турфирме абсолютно обоснованы.

— У юрлица ведь есть офис, который принадлежит ему на праве собственности или на праве аренды. Кто там находится, кого вы туда допускаете? К тому же здесь вопрос контроля со стороны фирмы. Я не совсем понимаю, как у них велся учет: человек работает, а договоров у них нет, денег нет, — рассуждает юрист.

Правда, прогнозы для жертв мошенничества у специалиста неутешительные:

— Если пострадавших людей не один и не два, скорее всего никто ничего не получит. Остается надеяться, что накажут виноватых.

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