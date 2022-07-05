Сеть ресторанов KFC и Pizza Hut уходят из России 5.07.2022, 23:25

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Американская компания продает бизнес в России.

После закрытия в России ресторанов американской сети McDonald's компания Yum! Brands заявила о продаже всего имущества на территории России.

“В прошлом месяце Yum! завершила передачу собственности всего имущества франшизы Pizza Hut местному оператору, который начал процесс ребрендинга локаций не-Yum! концепции. Компания также находится на завершающем этапе передачи прав собственности на свои рестораны KFC, систему операционной деятельности и материнские права франшизы, в том числе сеть франшизных ресторанов, местному оператору”, - заявили в компании.

Ранее компания приостановила работу 70 фастфуд-ресторанов KFC в России. Всю прибыль от деятельности на территории РФ Yum! Brands пообещала направить на гуманитарные цели.

Всего на территории РФ у компании работает 1000 заведений KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Почти всеми ими управляют независимые владельцы по лицензионным или франчайзинговым соглашениям.

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