закрыть
6 июля 2022, среда, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тернополь разорвал соглашения о партнерстве с Гродно и Пинском

2
  • 6.07.2022, 14:34
  • 1,098
Тернополь разорвал соглашения о партнерстве с Гродно и Пинском

Оба соглашения были подписаны в 2019 году.

Тернополь в одностороннем порядке разрывает соглашения о партнерстве с Пинском и Гродно. Оба соглашения были подписаны в 2019 году. Решение принял городской совет Тернополя сегодня, «учитывая военную агрессию Российской Федерации против Украины и поддержку Республики Беларусь в вышеуказанной военной агрессии».

Исполнительный комитет Тернопольского городского совета подчеркивает, что не отказывается от партнерских отношений с белорусским народом, но «не может на официальном уровне сотрудничать с властью, поддерживающей войну».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»
Почему Путин проиграет
Почему Путин проиграет Ян Валетов
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников