Тернополь разорвал соглашения о партнерстве с Гродно и Пинском 2 6.07.2022, 14:34

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Оба соглашения были подписаны в 2019 году.

Тернополь в одностороннем порядке разрывает соглашения о партнерстве с Пинском и Гродно. Оба соглашения были подписаны в 2019 году. Решение принял городской совет Тернополя сегодня, «учитывая военную агрессию Российской Федерации против Украины и поддержку Республики Беларусь в вышеуказанной военной агрессии».

Исполнительный комитет Тернопольского городского совета подчеркивает, что не отказывается от партнерских отношений с белорусским народом, но «не может на официальном уровне сотрудничать с властью, поддерживающей войну».

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