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Разведка Британии обнародовала новую карту боевых действий в Украине

  • 6.07.2022, 18:27
  • 3,984
Разведка Британии обнародовала новую карту боевых действий в Украине

Актуальная ситуация на фронте.

Военная разведка Британии составила новую карту боевых действий в Украине по состоянию на среду, 6 июля.

Карту опубликовало Минобороны Британии в Twitter.

Судя по карте, украинские военные атакуют российских оккупантов возле временно оккупированного Изюма. Также украинские бойцы постепенно продвигаются на Запорожском направлении.

При этом оккупанты продолжают попытки своего наступления на Донбассе.

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