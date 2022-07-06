Разведка Британии обнародовала новую карту боевых действий в Украине
- 6.07.2022, 18:27
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Актуальная ситуация на фронте.
Военная разведка Британии составила новую карту боевых действий в Украине по состоянию на среду, 6 июля.
Карту опубликовало Минобороны Британии в Twitter.
Судя по карте, украинские военные атакуют российских оккупантов возле временно оккупированного Изюма. Также украинские бойцы постепенно продвигаются на Запорожском направлении.
При этом оккупанты продолжают попытки своего наступления на Донбассе.