В Украине за сутки ощутимо возросло число уничтоженных оккупантов
- 7.07.2022, 9:59
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Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 36 650 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Авдеевском и Бахмутовском направлениях.
Общие боевые потери России на 7 июля ориентировочно составили:
личного состава - около 36 650 (+150) человек ликвидировано;
танков - 1602 (+2);
боевых бронированных машин - 3797 (+8);
артиллерийских систем - 815 (+3);
РСЗО - 247 (+0) ;
средства ПВО - 107 (+0);
самолетов - 217 (+0);
вертолетов - 187 (+0);
беспилотников оперативно-тактического уровня - 667 (+3);
крылатые ракеты - 155 (+2);
корабли / катера - 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн - 2665 (+17);
специальной техники - 66 (+1).