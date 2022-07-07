В Украине за сутки ощутимо возросло число уничтоженных оккупантов 7.07.2022, 9:59

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Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 36 650 военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Авдеевском и Бахмутовском направлениях.

Общие боевые потери России на 7 июля ориентировочно составили:

личного состава - около 36 650 (+150) человек ликвидировано;

танков - 1602 (+2);

боевых бронированных машин - 3797 (+8);

артиллерийских систем - 815 (+3);

РСЗО - 247 (+0) ;

средства ПВО - 107 (+0);

самолетов - 217 (+0);

вертолетов - 187 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 667 (+3);

крылатые ракеты - 155 (+2);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 2665 (+17);

специальной техники - 66 (+1).

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