Как выглядят и сколько стоят самые дорогие дома, продающиеся в Барановичах 2 7.07.2022, 13:04

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Стоимость недвижимости исчисляется сотнями тысяч долларов.

Издание intex-press.by показало, как выглядят и сколько стоят самые дорогие дома, продающиеся в Барановичах.

По традиции дома и коттеджи для нашего рейтинга журналисты искали на сайтах частных объявлений, выбирая только варианты с фото.

Коттедж с искусственным водоемом – $285000

Самый дорогой дом, который нам удалось отыскать по объявлениям, находится в микрорайоне Боровки. Коттедж двухэтажный, общая площадь более 300 квадратных метров. Жилье меблировано и благоустроено, территория рядом с домом также ухоженная, на ней есть искусственный водоем и баня с террасой для отдыха.

Дом на семь комнат с сауной – $250000

Этот коттедж, который находится в районе бывшей деревни Яново, занимает площадь около 360 «квадратов». В нем, судя по описанию, семь жилых комнат, есть сауна, баня, «рядом с домом расположена небольшая роща».

За те же деньги и в той же части города на продажу выставлен еще один дом. Площадью он поменьше – порядка 230 квадратных метров, но есть отдельно стоящая баня с большим бассейном, сделанная как домик для гостей.

Два серых коттеджа – $235000

За одну и ту же сумму в 634,5 тысячи рублей в Барановичах продаются два частных дома. Оба примерно одинакового размера (общая площадь – около 240 квадратных метров) и в одной цветовой гамме.

Правда, один находится в Боровках, а другой в Восточном микрорайоне, и у одного к чистовой внутренней отделке уже приступили, а другой продается без отделки.

Дом «для единения с природой» – $225000

Этот четырехуровневый дом площадью более 400 квадратных метров находится практически за городом. В нем как минимум семь жилых комнат, есть бильярдная и теннисный стол. «Недвижимость для обеспеченных людей, желающих жить в уединении с природой», – так презентует этот дом продавец.

Два благоустроенных коттеджа – $180000

Еще два объекта недвижимости по одинаковой цене продаются в Барановичах. Один из них находится на ул. Вильчковского. В нем более 310 «квадратов» площади, «умное отопление», установлена охранная сигнализация.

Второй находится в переулке Освобождения, в нем 200 квадратных метров общей площади, жилье благоустроено и готово к заселению. Продается в связи с переездом.

Коттедж «для дружной семьи» – $171000

Замыкает наш топ самых дорогостоящих домов в продаже в Барановичах недвижимость в районе бывшей деревни Звездная. Площадь этого двухэтажного дома – около 135 квадратных метров, в нем четыре комнаты. Жилье благоустроенное и меблированное, участок рядом с домом также ухожен. Коттедж, по мнению продавца, предназначен «для круглогодичного проживания дружной семьи, предпочитающей уют и свободу».

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