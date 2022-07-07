Как выглядят и сколько стоят самые дорогие дома, продающиеся в Барановичах2
- 7.07.2022, 13:04
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Стоимость недвижимости исчисляется сотнями тысяч долларов.
Издание intex-press.by показало, как выглядят и сколько стоят самые дорогие дома, продающиеся в Барановичах.
По традиции дома и коттеджи для нашего рейтинга журналисты искали на сайтах частных объявлений, выбирая только варианты с фото.
Коттедж с искусственным водоемом – $285000
Самый дорогой дом, который нам удалось отыскать по объявлениям, находится в микрорайоне Боровки. Коттедж двухэтажный, общая площадь более 300 квадратных метров. Жилье меблировано и благоустроено, территория рядом с домом также ухоженная, на ней есть искусственный водоем и баня с террасой для отдыха.
Дом на семь комнат с сауной – $250000
Этот коттедж, который находится в районе бывшей деревни Яново, занимает площадь около 360 «квадратов». В нем, судя по описанию, семь жилых комнат, есть сауна, баня, «рядом с домом расположена небольшая роща».
За те же деньги и в той же части города на продажу выставлен еще один дом. Площадью он поменьше – порядка 230 квадратных метров, но есть отдельно стоящая баня с большим бассейном, сделанная как домик для гостей.
Два серых коттеджа – $235000
За одну и ту же сумму в 634,5 тысячи рублей в Барановичах продаются два частных дома. Оба примерно одинакового размера (общая площадь – около 240 квадратных метров) и в одной цветовой гамме.
Правда, один находится в Боровках, а другой в Восточном микрорайоне, и у одного к чистовой внутренней отделке уже приступили, а другой продается без отделки.
Дом «для единения с природой» – $225000
Этот четырехуровневый дом площадью более 400 квадратных метров находится практически за городом. В нем как минимум семь жилых комнат, есть бильярдная и теннисный стол. «Недвижимость для обеспеченных людей, желающих жить в уединении с природой», – так презентует этот дом продавец.
Два благоустроенных коттеджа – $180000
Еще два объекта недвижимости по одинаковой цене продаются в Барановичах. Один из них находится на ул. Вильчковского. В нем более 310 «квадратов» площади, «умное отопление», установлена охранная сигнализация.
Второй находится в переулке Освобождения, в нем 200 квадратных метров общей площади, жилье благоустроено и готово к заселению. Продается в связи с переездом.
Коттедж «для дружной семьи» – $171000
Замыкает наш топ самых дорогостоящих домов в продаже в Барановичах недвижимость в районе бывшей деревни Звездная. Площадь этого двухэтажного дома – около 135 квадратных метров, в нем четыре комнаты. Жилье благоустроенное и меблированное, участок рядом с домом также ухожен. Коттедж, по мнению продавца, предназначен «для круглогодичного проживания дружной семьи, предпочитающей уют и свободу».