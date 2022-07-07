Ученые рассказали о любимом лакомстве легендарного мегалодона 7.07.2022, 13:08

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Специалисты выяснили, что опаснейший древний хищник обожал носы кашалотов.

Гигантская доисторическая акула мегалодон наводила ужас на обитателей океана в плиоцене и миоцене. Она питалась как другими рыбами, так и млекопитающими. Имея огромный размер, мегалодон мог успешно охотиться на самую крупную добычу, в том числе, на китообразных, пишет «Новое время».

Недавнее исследование останков черепов кашалотов показало, что больше всего мегалодоны любили носы этих животных. Проанализировав экспонаты Музея естественной истории в Лиме, Перу, специалисты обратили внимание на множество следов зубов мегалодона на передней части морды китов.

Это заинтересовало специалистов, поэтому они подвергли кости доскональному анализу. И выяснили, что носы кашалотов интересовали не только мегалодонов, но и других акул.

Помимо характерных для мегалодонов крупных следов от укусов, были и более мелкие, но глубокие. Специалисты считают, что они могли принадлежать мако или песчаным акулам.

Секрет популярности носов кашалотов среди акул обьяснил Альдо Бенитес-Паломино, докторант Палеонтологического музея Цюрихского университета в Швейцарии. По его словам, именно в этой части тела кашалота было особенно много питательного жира, который требовался другим хищникам.

Особенности пищевого поведения доисторических хищников являются постоянным предметом для изучения специалистами. Порой им удается прийти к удивительным выводам. Так, археологи из Университета Витватерсрада в ЮАР обнаружили окаменелости плотоядных хищников, которые охотились на динозавров на юге Африки.

Загадочные животные с крокодильими мордами питались травоядными динозаврами триасового периода.

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