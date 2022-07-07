«Мотор оказался в салоне, кузов восстановлению не подлежал» 1 7.07.2022, 13:29

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Монолог белорусского водителя, который сел пьяным за руль.

На прошедших выходных журналисты av.by подежурили вместе с ГАИ, побывав на «Фильтре» в окрестностях Минского моря. Инспекторы признавались: в последние годы статистика улучшилась, помогло в том числе ужесточение ответственности за езду в нетрезвом состоянии. Сейчас за 0,3—0,8 промилле нарушитель лишается прав на три года и выплачивает 100 базовых. Если алкотестер показывает 0,8 промилле и больше — без в/у можно остаться на пять лет, штраф в два раза выше.

Тем не менее некоторых людей это не останавливает: попадаются пьяные как за рулем «Жигулей», так и на Porsche Cayenne. Каждый раз мы задаем нарушителям вопрос: что вами двигало? Но в ответ слышим либо агрессивные выкрики, либо полное отрицание, мол, прибор все врет, а я трезв как стеклышко! Наш сегодняшний герой Виталий (имя изменено. — Прим. ред.) связался с нами сам. Мужчина решил поделиться личным опытом: рассказать, почему сам не раз садился за руль нетрезвым и как избавился от этой пагубной привычки. Монолог ниже — не столько о машинах, сколько о внутренней многолетней борьбе, проигрыш в которой закончился бы летально.

«Водку я налил в стакан и спросил…»

— Сейчас мне 44 года, а проблемы с алкоголем начались лет 20 назад. Помню, знакомые постоянно говорили: «Не можешь нормально пить — не начинай». Но я все равно брался за рюмку. Проблемы не признавал, пока не попал из-за спиртного в крупное ДТП. До первой аварии я ни разу не ездил пьяным за рулем. Хотя быть уверенным в этом не могу: у меня случались провалы в памяти. Наутро после пьянки меня мог остановить экипаж ГАИ. Инспекторы слышали запах, задавали вопросы, заставляли дуть в алкотестер. Удивительно, но как-то проносило.

— Впервые я попробовал спиртное в 14 лет, хотя семья была замечательной: и мать, и отец, и сестра — прекрасные люди. Но это для меня не имело значения. Моя проблема была не с алкоголем, а с трезвостью. Я не способен решать вопросы, которые возникали в жизни. Не принимал людей и мир. Пытался уйти от реальности, найти облегчение. Жизнь несет разные чувства: и радость, и горе, и печаль — это и есть эмоциональное взросление. А у меня его не было, я, будто ребенок, долгие годы обижался на все и раздражался.

— Конечно, самобичевание у меня присутствовало постоянно. Признавал, что виноват перед семьей, понимал: мне эти запои не нужны, они заканчиваются печально. И не только из-за возможности оказаться за рулем пьяным. Произойти могло что угодно. К слову, по ГОСТу 1972 года алкоголь относится к сильнодействующим наркотикам. Спустя 20 лет эта формулировка изменилась, спирт стал чуть ли не пищевым продуктом. Но есть группа людей с определенным складом организма (вроде меня), для которых алкоголь — яд. Словно сахар для диабетиков. Но они это отрицают, как делал я.

— Мои запои длились от трех дней до нескольких месяцев. Однажды начал пить ежедневно с 23 февраля и закончил в октябре… При этом я работал на заводе слесарем, но возвращался домой и снова брался за стакан. О каком количестве горячительного идет речь? Для всех предел разный. Начиналось все с 200-граммового стакана, а дальше я уже не мог остановиться. Некоторые врачи, с которыми я общался, сравнивали пристрастие к алкоголю с аллергией. Генная предрасположенность или приобретенная привычка — никто точно не скажет, что такое алкоголизм.

«Выпил — очнулся, когда МЧС ломом открывало водительскую дверь»

— В первое ДТП попал в 24 года. Это была улица Набережная в родном Солигорске. Напился — все как обычно. Не помню, зачем взял ключи от машины и куда хотел поехать. Просто какой-то провал в памяти случился! Очнулся, когда «эмчеэсники» ломом открывали водительскую дверь: машина сбила мачту освещения. Рядом стояли врач, много пожарных. ГАИ еще не приехала… На мне был белый свитер — весь в крови: я лицом ударился о руль. Поэтому первым делом у меня спросили, могу ли я самостоятельно передвигаться.

— Мотор оказался в салоне, кузов Volkswagen Golf восстановлению не поддавался. Авто небольшое, трехдверное, поэтому от него ничего живого не осталось. Какая была скорость? Не знаю, я даже не помню, что замечал в окне по пути.

Когда увидел свою машину уже трезвым — все понял. Я должен был там умереть. Спасло чудо и то, что я пристегнулся! Наверное, сделал это на автомате или по привычке. Повезло, что ДТП случилось ночью, город пустовал, не встречались другие автомобили. Только благодаря этому никто больше не пострадал.

— Шел 2002-й, тогда ответственность за езду в нетрезвом состоянии не была такой строгой. Лишили прав на три года, дали штраф. Две недели лежал в больнице (в стационаре) с ЧМТ — можно считать, я еще легко отделался.

Казалось, эта история поставила точку — я должен научиться жить без алкоголя. Иначе в следующий раз не выкарабкаюсь, да и семью потеряю. Пошел к врачу, рассказал о ситуации, сделали «горячий укол» — закодировали. Подписал бумагу, согласно которой при употреблении спиртного может произойти с организмом что угодно. Три с половиной года я был трезвым, жизнь начала налаживаться: вернул права, купил Peugeot 406, семья и коллеги снова могли мне доверять. У меня возникла иллюзия: зависимость побеждена! Я не знал, что алкоголизм — это болезнь, не занимался самоанализом — и в этом моя ошибка. Винил окружающих, Бога, но не себя.

«В пьяном дурмане проехал 120 километров»

— Спустя какое-то время решил, что смогу теперь себя контролировать, и снова выпил. Сразу по выходным и праздникам. Ну как это — отдыхать без алкоголя? Первые два раза действительно все было нормально. А вот третий — все как в тумане, наутро было очень плохо. Понял, что ничего не изменилось, — снова год без спиртного. Потом — опять срыв… Обратился к врачу, был новый период трезвости, но небольшой. Я понимал: никакого отека мозга, как обещали при кодировке, не произошло, а значит, ничего не будет. Продолжал пить и снова сел за руль нетрезвым. Как? Почему? Куда я собирался? Тоже ничего не помнил. Очнулся на следующее утро на водительском сиденье в деревне, где когда-то жили мои бабушка и дедушка. Получается, проехал в алкогольном дурмане 120 километров! Все целое: и я, и машина, — но страх был очень сильным. Легко ведь мог разбиться на трассе или кого-то сбить.

— Эти два случая, когда я, считайте, был на волоске от смерти, заставили меня задуматься. Ранее я познакомился на работе с коллегой — бывшим наркоманом. Он четыре года на тот момент был «чистым». Проникся моей проблемой и посоветовал обратиться в сообщество людей, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, чтобы решить общую проблему — зависимость от алкоголя. Но я сразу туда не пошел, наверное, ждал, пока упаду на дно… Когда все-таки попал на встречу в «АА», познакомился там со множеством людей с такими же проблемами. Они начали давать советы, что делать, если захотелось взять стакан в руки. Я прошел 12-шаговую программу: это когда один зависимый передает свой опыт другому. Восприятие реальности меняется колоссально!

— К нам на занятия часто приходят люди, которые долго не протягивают, перестают посещать центр. Видимо, думают, что они лучше остальных. Но если программа работает на трех миллионах человек по всему миру — то почему она и вам не поможет? Социум не совсем понимает, что такое зависимость на самом деле. Стоящие по утрам у магазинов в ожидании стакана — это только малый процент. Большинство же — юристы, учителя, психологи и многие другие — пьют тихо с друзьями дома.

Я считаю, что если вы не уверены, алкоголик вы или нет, то надо спросить себя: вредит ли привычка семье, социальной сфере и работе? Есть хоть одно «да» — это повод что-то менять. Хотя здоровый человек даже задавать себе такого не будет! А если вы о подобном задумались — значит, поступил тревожный звоночек.

— Последние семь лет я каждый день трезвый. Перестал вредить себе и окружающим, поэтому решил поделиться опытом с другими. Честно скажу, я бы все магазины со спиртным перенес за черту города, чтобы, например, те же подростки добраться самостоятельно не могли. А сейчас в какой ларек ни зайдешь — пиво на видном месте, всюду акции. А нам надо беречь подрастающее поколение как зеницу ока.

— Если у человека есть алкоголизм — ему водительское удостоверение нельзя выдавать совсем. Моя жена часто прятала ключи от машины, зная, что я буду пить в тот день. Но такие «наказания» ничего не меняют. Люди, которые садятся пьяными за руль, не понимают, что творят. Не удалось проехаться сегодня — сделает это завтра, у такого водителя нет силы воли. Надо искоренять в себе привычку, работать над собой и искать выход. Поверьте, он есть.

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