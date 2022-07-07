Банки и ЕРИП объявили о «ремонтных» работах 3 7.07.2022, 19:40

4,020

Онлайн-билет на поезд не купить и в магазине не рассчитаться.

Предстоящей ночью — с 7 на 8 июля — в работе карточек некоторых банков возможны сбои. Причина — технические работы, которые будет проводить банковский процессинговый центр. Об этом сообщают «Белинвестбанк» и некоторые другие банка. О технических работах предстоящей ночью также сообщил ЕРИП.

Какие трудности могут быть предстоящей ночью у клиентов банков

«В связи с проведением технологических работ банковским процессинговым центром возможны перерывы в обслуживании держателей платежных карточек. Работы запланированы с 02.30 до 4.00, — сообщает «Белинвестбанк».

«БСБ Банк» уточняет, что банковский процессинговый центр будет проводить технические работы на аппаратно-программном комплексе, и предупреждает, что могут быть перебои в работе карточек, расчете ими в магазинах, снятии наличных.

«Белгазпромбанк» добавляет, что с 02.30 до 03.00 будут проводиться срочные технологические работы по модернизации комплекса «БЕЛКАРТ Интернет-Пароль». «В указанный промежуток времени возможны перерывы в предоставлении сервиса по дополнительной аутентификации и регистрации держателей карточек БЕЛКАРТ при осуществлении ими операций в сети Интернет», — сообщает «Белгазпромбанк».

Напомним, банковский процессинговый центр оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек следующим банкам — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «СберБанк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «Банк Решение», «Франсабанк», «Цептербанк», «БТА Банк».

Нынешней ночью с 01.00 по 05.00 могут быть также недоступны дистанционные сервисы «Беларусбанка», в том числе интернет-банкинг и мобильный банкинг. Причина — технологические работы. «Беларусбанк» также объявил, что

Тем временем БелЖД предупреждает, что предстоящей ночью из-за работа банковского процессингового центра с 02.00 до 04.00 будут для покупки электронные билеты. Но «квитки» можно будет приобрести в кассах.

Про технические работы предстоящей ночью с 01.30 до 02.00 также объявил ЕРИП.

«Беларусбанк» также заявил, что с 23.00 9 июля по 07.00 10 июля в подразделениях банка, ЕРИП и каналах дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банкинг) будут недоступны услуги по погашению кредитов и пополнению вкладов.

«Также в период времени 10 июля с 01.00 до 02.00 в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами», — уточняет «Беларусбанк».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».