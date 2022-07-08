Невзоров: Если бы против Украины стояла только армия Шойгу, то ВСУ уже были бы за Ярославлем 6 8.07.2022, 7:52

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Александр Невзоров

Украинские военные уже пятый месяц демонстрируют необычайную храбрость.

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров считает, что те небольшие успехи, которые есть у российской армии в Украине, связаны с участием в войне на ее стороне частных военных компаний (ЧВК). Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

"Сейчас мы уже смело можем говорить, что практически все микроскопические, малые успехи на фронте – это успехи ЧВК, потому что если бы против Украины стояла только армия [министра обороны РФ Сергея] Шойгу, то Украина уже давным-давно была бы за Ярославлем", – сказал Невзоров.

Он назвал российскую армию "бутафорской", но отметил, что у нее очень большие запасы оружия.

"Против [украинской армии] воюет пусть и бутафорская, пропитая, разворованная, но армия, имеющая бесконечные [запасы оружия]. Я был в этих хранилищах в свое время, еще в 90-е годы. В хранилищах этого жуткого, старого, опасного, но смертельного железа – действительно можно ездить на автомобилях часами", – отметил публицист.

При этом он подчеркнул, что украинская армия уже пятый месяц демонстрирует необычайную храбрость.

"Украина показывает какую-то невероятную, немыслимую, невиданную стабильность и храбрость. У меня было много орденов за личное мужество. Я их все поменял на коллекцию трилобитов. Ну просто я не люблю все эти побрякушки и не придаю им никакого значения. Но как человек, про которого ходили слухи, что он иногда бывает отважным, я тебе могу сказать, что очень легко быть отважным. Нелегко быть отважным продолжительное время. Очень тяжело, это самое мучительное, самое сложное – тащить на себе груз мучительной, тяжелой войны, которая ежесекундно требует этого мужества. Украина оказалась и на это способна", – сказал Невзоров.

Публицист считает, что такой продолжительной демонстрации мужества от Украины не ожидал никто, он сам не ожидал.

"Я считал, что будет масса всплесков храбрости, так необходимой на войнах жестокости, – красивой и не очень. Но я не ожидал, что Украина будет так упорна и последовательна в своей храбрости. Понимаешь, это совершенно иная последовательность, чем та, которая бывает в России, где все необходимо подкреплять заградбатальонами", – сказал Невзоров.

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