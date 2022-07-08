Ушедшего из брестского монастыря мальчика нашли
- 8.07.2022, 18:50
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Он оказался в России.
В Бресте 1 июля пропал без вести 13-летний Алексей Лозюк, которого из монастыря вывел 23-летний житель Бобруйска Евгений Каменьков. Мальчика нашли спустя неделю — в России. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Мальчика обнаружили в городе Пушкино Московской области России. С ним все в порядке. В данный момент подросток находится в детском социальном приюте, на днях его заберут домой белорусские милиционеры.
Напомним, 1 июля 13-летнего Алексея Лозюка вывел из монастыря «Афанасия» на улице Свято-Афанасьевской в Бресте 23-летний житель Бобруйска Евгений Каменьков. Подростка неделю разыскивали не только в Беларуси, но и в России.