Ушедшего из брестского монастыря мальчика нашли 8.07.2022, 18:50

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Он оказался в России.

В Бресте 1 июля пропал без вести 13-летний Алексей Лозюк, которого из монастыря вывел 23-летний житель Бобруйска Евгений Каменьков. Мальчика нашли спустя неделю — в России. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мальчика обнаружили в городе Пушкино Московской области России. С ним все в порядке. В данный момент подросток находится в детском социальном приюте, на днях его заберут домой белорусские милиционеры.

Напомним, 1 июля 13-летнего Алексея Лозюка вывел из монастыря «Афанасия» на улице Свято-Афанасьевской в Бресте 23-летний житель Бобруйска Евгений Каменьков. Подростка неделю разыскивали не только в Беларуси, но и в России.

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