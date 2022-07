Ученые рассказали о напитке для омолаживания мозга 8.07.2022, 21:50

Данные исследования.

Очередное исследование, посвященное кофе, провели китайские ученые из Хуачжунского университета. Изучив истории 827 человек в возрасте старше 60 лет, они доказали, что кофе омолаживает мозг у пожилых людей.

Кофе – один из самых популярных напитков. Миллионы людей, живущих в разных уголках планеты, не представляют свою жизнь без чашечки фраппе, латте, капучино или эспрессо.

Пока одни наслаждаются ароматным напитком, считая его самым вкусным в мире, другие ломают копья, пытаясь доказать, что вкус и польза в данном случае несовместимы. У кофе в среде ученых есть поклонники и оппоненты. Примерно половина исследователей считают напиток вредным, столько же уверяют, что он очень полезен.

Ученые из Хуачжунского университета науки и технологий пошли своим путем. Взяв за основу информацию, опубликованную в журнале Nutritional Neuroscience, они изучили историю исследования, которое началось в 2011-м, а завершилось в 2014 году. Участие в нем приняли 827 человек старше 60 лет. Проводя эксперимент, исследователи сосредоточились на главном для них моменте: найти взаимосвязь между кофеином и когнитивными функциями людей, сообщает Eat This, Not That!.

Результаты показали, что кофеин помог предотвратить ухудшение когнитивных функций с течением времени. Вывод сделан на основе анкетирования участников эксперимента.

«Чем больше изучают кофе, тем чаще приходят к выводу о его пользе для здоровья», – говорит Дана Эллис Ханнес, доктор медицинских наук, старший клинический диетолог медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Пользу напитка для мозга эксперт объясняет наличием полифенолов, которые обладают противовоспалительным действием и играют позитивную роль в снижении риска когнитивных нарушений.

Что касается количества кофе, оказывающего положительный эффект на головной мозг, Ханнес считает, что нужно выпивать три-четыре чашечки в день. Добавив, что «это чашки кофе объемом от шести до восьми унций, а не 20 унций ventis». Есть еще один важный момент. Польза напитка проявляется больше всего, когда речь идет о черном кофе с минимальным количеством добавок.

