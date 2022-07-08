В Барановичах нетрезвый парень разгромил кафе 1 8.07.2022, 22:40

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Сколько насчитали ущерба.

В Барановичах возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Парень обвиняется в разгроме одного из городских кафе, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел утром 23 июня. Согласно материалам дела, молодой человек выпил, а затем проник в кафе, стал крушить предметы интерьера, бить окна и стеллажи с напитками. Он выбил ногами двери, бросал мебель, разбил об пол кассовые аппараты.

Милицию вызвали очевидцы, услышавшие звуки погрома. Задержанный рассказал, что попал внутрь помещения, выбив ногой дверь служебного входа, а вот остальные свои действия никак прокомментировать не смог, сказал лишь, что выпил слишком много.

Ущерб, нанесенный владельцам заведения, оценен в сумму более 18 тысяч рублей.

Уголовное дело против жителя Барановичей возбуждено по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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