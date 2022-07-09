Оккупанты потеряли целую танковую роту в боях за Славянск
- 9.07.2022, 8:36
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Попытка штурмовать город провалилась «в ноль».
Вооруженные силы Украины отбили попытку наступления оккупантов на Славянск. При этом россияне потеряли танковую роту и более двух сотен военнослужащих.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".
"Навешали в Богородичном вчера наши ребята очень сильно при попытке наступать. Это направление с Изюма на Славянск. Танков завалили штук 12, танковую роту. Всего за вчера докладывают 35 танков, не знаю, верить или нет, это чуть больше танкового батальона", – сказал он.
По словам чиновника, украинские воины отбили атаку ВС РФ, в результате боевых действий погибли более 200 оккупантов.
"Попытка штурмовать провалилась в ноль. Они пытались двинуться и посмотреть на потенциал этого движения", – уточнил Арестович.