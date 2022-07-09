Оккупантов снова разгромили в Чернобаевке: город потряс взрыв невиданной силы

Оккупантов снова разгромили в Чернобаевке: город потряс взрыв невиданной силы8
- 9.07.2022, 10:19
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Небо охватил дым, пожар хорошо виден из Херсона.
Украинские войска снова разгромили российских оккупантов в Чернобаевке. После утреннего удара раздаются взрывы - у врага детонируют боеприпасы.
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.
"Опять Чернобаевка и опять громко с длительной детонацией. Сегодня утром вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта, где обычно кучкуются возле своей техники рашисты", - написал Братчук.
При этом СМИ массово распространяют информацию о сильных звуках взрывов и пожаре в Чернобаевке. Предварительно - горит склад боеприпасов оккупантов.
Местные жители сообщают, что, став очевидцами "всех серий Чернобаевки", таких сильных взрывов, как сейчас, еще никогда не слышали.
Небо над Чернобаевкой охватил дым. Пожар хорошо виден и из Херсона.
Напомним, перед этим украинские военные снова ударили по оккупантах в Чернобаевке Херсонской области 7 июля, который оказался юбилейным, уже 25-м ударом.