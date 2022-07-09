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Оккупантов снова разгромили в Чернобаевке: город потряс взрыв невиданной силы

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  • 9.07.2022, 10:19
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Оккупантов снова разгромили в Чернобаевке: город потряс взрыв невиданной силы

Небо охватил дым, пожар хорошо виден из Херсона.

Украинские войска снова разгромили российских оккупантов в Чернобаевке. После утреннего удара раздаются взрывы - у врага детонируют боеприпасы.

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

"Опять Чернобаевка и опять громко с длительной детонацией. Сегодня утром вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта, где обычно кучкуются возле своей техники рашисты", - написал Братчук.

При этом СМИ массово распространяют информацию о сильных звуках взрывов и пожаре в Чернобаевке. Предварительно - горит склад боеприпасов оккупантов.

Местные жители сообщают, что, став очевидцами "всех серий Чернобаевки", таких сильных взрывов, как сейчас, еще никогда не слышали.

Небо над Чернобаевкой охватил дым. Пожар хорошо виден и из Херсона.

Напомним, перед этим украинские военные снова ударили по оккупантах в Чернобаевке Херсонской области 7 июля, который оказался юбилейным, уже 25-м ударом.

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