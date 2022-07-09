закрыть
9 июля 2022, суббота, 11:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские «Искандеры» не смеются, а ломаются

5
  • Иван Яковина, «Обозреватель»
  • 9.07.2022, 11:33
  • 2,456
Российские «Искандеры» не смеются, а ломаются

Путинские ракетчики прекрасно справляются с задачей «денацификации» Белгорода.

Российские "Искандеры", запускаемые из Белгорода по Харькову, часто падают все-таки на Белгород. В этом ролике видно, как при взлете "ломается" и падает одна ракета, но по свежему спиралевидному инверсионному следу справа от нее заметно, что только что точно так же "сломалась" и предыдущая.

Ну а потом россиянам рассказывают, что "Украина бомбит Белгород". В реальности никакой нужды в этом нет – российские ракетчики и сами прекрасно справляются с этой задачей.

Иван Яковина, «Обозреватель»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»