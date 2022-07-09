Российские «Искандеры» не смеются, а ломаются 5 Иван Яковина, «Обозреватель»

9.07.2022, 11:33

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Путинские ракетчики прекрасно справляются с задачей «денацификации» Белгорода.

Российские "Искандеры", запускаемые из Белгорода по Харькову, часто падают все-таки на Белгород. В этом ролике видно, как при взлете "ломается" и падает одна ракета, но по свежему спиралевидному инверсионному следу справа от нее заметно, что только что точно так же "сломалась" и предыдущая.

Ну а потом россиянам рассказывают, что "Украина бомбит Белгород". В реальности никакой нужды в этом нет – российские ракетчики и сами прекрасно справляются с этой задачей.

Иван Яковина, «Обозреватель»

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