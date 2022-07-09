Потери РФ в Украине перевалили за новый психологический рубеж 1 9.07.2022, 11:46

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Больше всего оккупантов за сутки было ликвидировано на Краматорском направлении.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 военных российской армии. Всего с начала войны уничтожено около 37200 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 37200 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1638 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 3815 (+4) ед,

артиллерийских систем - 832 (+4) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 108 (+1) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 674 (+5),

крылатые ракеты - 155 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2687 (+2) ед,

специальная техника - 66 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

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