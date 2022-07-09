Потери РФ в Украине перевалили за новый психологический рубеж

Потери РФ в Украине перевалили за новый психологический рубеж1
- 9.07.2022, 11:46
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Больше всего оккупантов за сутки было ликвидировано на Краматорском направлении.
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 военных российской армии. Всего с начала войны уничтожено около 37200 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.07 ориентировочно составили:
личного состава - около 37200 (+300) человек ликвидировано,
танков - 1638 (+1) ед,
боевых бронированных машин - 3815 (+4) ед,
артиллерийских систем - 832 (+4) ед,
РСЗО - 247 (+0) ед,
средства ПВО - 108 (+1) ед,
самолетов - 217 (+0) ед,
вертолетов - 187 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 674 (+5),
крылатые ракеты - 155 (+0),
корабли / катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2687 (+2) ед,
специальная техника - 66 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.