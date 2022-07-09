Медики рассказали, что будет, если каждый день съедать два яйца 1 9.07.2022, 12:06

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В эксперименте приняли участие 152 добровольца.

Яйца и блюда из них являются самым популярным продуктом для завтрака во всем мире. Ученые выяснили, насколько полезно ежедневно есть этот продукт на завтрак.

Яйца — это легко усваиваемый продукт, поэтому его часто рекомендуют для диетического питания. Многократные исследования подтвердили, что яйца надолго насыщают нас энергией и помогают контролировать вес.

Об этом пишет interesno.

Американские исследователи задались вопросом: смогут ли люди с лишним весом похудеть в два раза быстрее, сочетая низкокалорийную диету с употреблением на завтрак куриных яиц?

В эксперименте приняли участие 152 добровольца. Это мужчины и женщины от 25 до 60 лет с небольшим лишним весом или ожирением. Людей разделили на группы. Первую посадили на диету, в которой завтрак состоял лишь из двух яиц. Вторую же по утрам питалась пончиками, схожими по калорийности двум яйцам.

Эксперимент длился восемь недель, а его итоги наверняка порадовали любителей белкового завтрака. Первая группа, которая сидела на диете с яичной составляющей, сбросила на 65% веса больше, чем вторая.

Ученые доказали, что употребление этого продукта в утреннее время способствует снижению веса в комбинации с низкокалорийной диетой. Медики также говорят, что завтрак с яйцом вызывал большую сытость и значительно снизил желание перекусить между основными приемами пищи.

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