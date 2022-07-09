закрыть
9 июля 2022, суббота, 12:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики рассказали, что будет, если каждый день съедать два яйца

1
  • 9.07.2022, 12:06
  • 1,742
Медики рассказали, что будет, если каждый день съедать два яйца

В эксперименте приняли участие 152 добровольца.

Яйца и блюда из них являются самым популярным продуктом для завтрака во всем мире. Ученые выяснили, насколько полезно ежедневно есть этот продукт на завтрак.

Яйца — это легко усваиваемый продукт, поэтому его часто рекомендуют для диетического питания. Многократные исследования подтвердили, что яйца надолго насыщают нас энергией и помогают контролировать вес.

Об этом пишет interesno.

Американские исследователи задались вопросом: смогут ли люди с лишним весом похудеть в два раза быстрее, сочетая низкокалорийную диету с употреблением на завтрак куриных яиц?

В эксперименте приняли участие 152 добровольца. Это мужчины и женщины от 25 до 60 лет с небольшим лишним весом или ожирением. Людей разделили на группы. Первую посадили на диету, в которой завтрак состоял лишь из двух яиц. Вторую же по утрам питалась пончиками, схожими по калорийности двум яйцам.

Эксперимент длился восемь недель, а его итоги наверняка порадовали любителей белкового завтрака. Первая группа, которая сидела на диете с яичной составляющей, сбросила на 65% веса больше, чем вторая.

Ученые доказали, что употребление этого продукта в утреннее время способствует снижению веса в комбинации с низкокалорийной диетой. Медики также говорят, что завтрак с яйцом вызывал большую сытость и значительно снизил желание перекусить между основными приемами пищи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»