Жители Гомельской области возмущены запретом на посещение лесов 1.08.2022, 15:57

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Райисполком использует странные отговорки.

Запрет на посещение лесов продолжает действовать исключительно в Гомельской области — в приграничных с Украиной и соседних районах, пишет «Флагшток».

Такую «странность» попытались объяснить в Мозыре — ведь пошли грибы и ягоды, а жители задают закономерные вопросы: почему нельзя в лес, если идут дожди и нет угрозы пожаров?

«В одном сельсовете может быть ливень, а в другом — ни капли дождя. Но запрет действует на всю территорию района», — заявили в газете райисполкома со ссылкой на лесхоз.

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