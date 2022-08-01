В РФ перестанут производить чаи Lipton и Brooke Bond, которые продаются в Беларуси 6 1.08.2022, 18:53

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Чайная компания прекратит работу к концу года.

Международная чайная компания Ekaterra прекращает работу в России — к концу года в стране перестанут производить чаи Lipton, Saito и Brooke Bond.

«Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации, поскольку текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес. Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию», — сообщает портал «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Белорусские магазины продают чай Lipton, сделанный в основном в России. Та же ситуация с чаем Brooke Bond.

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