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В Херсонской области войска РФ переодеваются в гражданскую одежду и сбегают с поля боя

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  • 1.08.2022, 19:15
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В Херсонской области войска РФ переодеваются в гражданскую одежду и сбегают с поля боя

Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ.

Исполняющий обязанности главы Херсонской ОВ Дмитрий Бутрий заявил, что в Херсонской области российские оккупационные войска переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя.

"По словам жителей районов области, оккупанты очень напуганы. Они ходят по домам местных и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя", - подчеркнул Бутрий в Telegram.

В Херсонской области и дальше продолжаются боевые действия. Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты. В большинстве оккупированных громад не работают аптеки и магазины.

В Херсонской области украинские защитники деоккупировали 46 населенных пунктов, заявил исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий. По его словам, на освобожденных от оккупантов территориях есть села, которые практически разрушены на 90%.

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