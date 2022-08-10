По боевому духу РФ нанесен мощный удар 9 Иван Яковина

10.08.2022, 7:58

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Иван Яковина

База в Новофедоровке считалась неуязвимой.

По боевому духу РФ в Новофедоровке нанесен страшный удар: база считалась неуязвимой.

Важные последствия (помимо чисто военных).

1) Украина нанесла удар существенной силы по стратегическому аэродрому в Крыму. Теперь нет смысла НЕ давать Украине дальнобойное оружие, опасаясь «эскалации». Такая эскалация уже случилась, и Западу теперь важно поддерживать обороноспособность Украины в новых условиях.

2) Западные народы и правительства увидели, что их вложения в Украину дают плоды: ВСУ становятся все более мощными и эффективными. Они способны наносить очень болезненные удары далеко за линией фронта. Украина не просто отбивается, она уже ведет наступательные действия.

3) Нанесен страшный удар по боевому духу и уверенности ВС РФ в победе. Удар нанесен по базе, которая считалась совершенно неуязвимой, недостижимой и полностью безопасной. Оказалось - нет. Это ставит аналогичные базы (коих много) в двусмысленное положение: как им быть теперь? Закрываться? Ставить ПВО по периметру? Искать диверсантов?

Ватные ТГ-каналы многозначительно молчат. Только Гиркин зло наехал на Симоньян за басни о «самоподрыве боеприпаса».

Иван Яковина, «Фейсбук»

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