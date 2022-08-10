В Волынской области заминировали примыкающую к Беларуси местность 10.08.2022, 8:52

2,324

100-я бригада территориальной обороны готовится к возможному вторжению.

Украинская территориальная оборона заминировала примыкающую к Беларуси местность в Волынской области, сообщает телеграм-канал 100-й отдельной бригады ТРО.

«Командование бригады предупреждает граждан, проживающих в приграничных с РБ населенных пунктах Волынской области, быть осторожными при посещении лесных массивов, выезде на обочину дорог и т.д. Соответствующими подразделениями нашей бригады был осуществлен комплекс инженерных заграждений, включая минные, в связи с угрозой вторжения с территории РБ. Места таких заграждений маркированы указателями «Опасно мины!» Командование бригады просит граждан быть осторожными и соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».